Arrestan padre e hijo requeridos por Italia por presunto tráfico de drogas

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Área Interpol Santo Domingo, junto a la Subdirección de Investigación (Dicrim) de San Pedro de Macorís, arrestó a dos ciudadanos dominicanos, padre e hijo, requeridos por las autoridades judiciales de Italia por su presunta vinculación con una red dedicada al tráfico de sustancias narcóticas.

Los detenidos son Kely Morban Álvarez y su hijo Kevin Morban Pérez, arrestados por separado en la provincia San Pedro de Macorís, en cumplimiento de resoluciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que ordenan su detención con fines de extradición.

Kevin Morban Pérez resultó capturado mientras transitaba por la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, mientras que su padre acabó detenido posteriormente en las instalaciones de la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional.

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Ambos los requerían las autoridades judiciales de Roma, Italia, mediante notificaciones rojas de búsqueda y captura internacional, por delito de tráfico ilícito y posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades italianas, los detenidos formarían parte de una red de carácter familiar vinculada a una organización criminal señalada por actividades relacionadas con el tráfico de cocaína en distintas localidades de Italia, entre ellas Paese, Lugo di Romagna y Treviso, entre octubre de 2023 y enero de 2024.

Las pesquisas apuntan a que ambos habrían participado en la recepción y el transporte de sustancias narcóticas, en coordinación con otros individuos bajo investigación por estos hechos.

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Tras sus arrestos, ambos quedaron bajo custodia de los agentes de Interpol Santo Domingo para resultar presentados ante el Ministerio Público y continuar con los procedimientos legales correspondientes a sus respectivos procesos de extradición.