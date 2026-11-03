Arrestan hombre investigado por amenazas contra Abinader

El Ministerio Público arrestó este martes a Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, durante un allanamiento realizado en una vivienda de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, como parte de una investigación por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader.

El arresto se realizó mediante una orden judicial en un apartamento ubicado en el sector Vista del Valle, donde reside el investigado. Las autoridades también allanaron la Ferretería Molina, establecimiento donde trabaja.

En el operativo, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas qulos analizarán como parte de las evidencias de la investigación.

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El Ministerio Público cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De acuerdo con la orden judicial, la investigación busca establecer si existía un plan para cometer un presunto atentado. Un atentado contra el mandatario el próximo 6 de noviembre, durante la conmemoración del Día de la Constitución, en la sede del Congreso Nacional.