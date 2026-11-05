 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Policía Cibernética arresta a hombre por presunta estafa de RD$89,500

Agentes de la Policía Cibernética arrestaron en Pantoja a un hombre señalado por su presunta vinculación con una estafa de RD$89,500 mediante redes sociales. El detenido fue identificado como Yefri Yunior Sánchez. Los agentes lo apresaron con apoyo de la Policía Preventiva y en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de la […]

Ailin Santana
Yefri Yunior Sánchez.
Yefri Yunior Sánchez.
¿Quieres resumir esta noticia?

Agentes de la Policía Cibernética arrestaron en Pantoja a un hombre señalado por su presunta vinculación con una estafa de RD$89,500 mediante redes sociales.

El detenido fue identificado como Yefri Yunior Sánchez. Los agentes lo apresaron con apoyo de la Policía Preventiva y en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de la instrucción de Santo Domingo Este.

Según las investigaciones, Sánchez habría recibido tres transferencias bancarias por un total de RD$89,500. Presuntamente, obtuvo el dinero tras ofrecer un vehículo Hyundai a través de Facebook y WhatsApp, sin concretar la venta.

Las autoridades investigan el caso por una presunta violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Policía puso al detenido a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.

Te puede interesar

  1. República DominicanaPolicía Cibernética arresta a cinco personas por estafas y extorsión
  2. República DominicanaPolicía arresta a “Kiko” por estafar con supuestos premios y bendiciones
  3. RegionalesPolicía ocupa 147 porciones de drogas y arresta a hombre en La Vega
  4. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  5. República DominicanaPolicía Nacional apresa a un hombre y ocupa fusil M16, 21 cápsulas en Samaná
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:EstafaPolicia NacionalPolicía Cibernética
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS