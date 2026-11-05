Policía Cibernética arresta a hombre por presunta estafa de RD$89,500

Agentes de la Policía Cibernética arrestaron en Pantoja a un hombre señalado por su presunta vinculación con una estafa de RD$89,500 mediante redes sociales.

El detenido fue identificado como Yefri Yunior Sánchez. Los agentes lo apresaron con apoyo de la Policía Preventiva y en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de la instrucción de Santo Domingo Este.

Según las investigaciones, Sánchez habría recibido tres transferencias bancarias por un total de RD$89,500. Presuntamente, obtuvo el dinero tras ofrecer un vehículo Hyundai a través de Facebook y WhatsApp, sin concretar la venta.

Publicidad

Las autoridades investigan el caso por una presunta violación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Policía puso al detenido a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.