Arrestan a administrador de canal de YouTube de Manola TV

Junior Concepción Alcántara, señalado como titular y administrador de las cuentas de difamación Manola TV, resultó arrestado este viernes durante un allanamiento realizado en San Juan de la Maguana.

Según las informaciones de la investigación, Concepción Alcántara sería la persona encargada de retirar, a través de Vimenca, los ingresos generados por la plataforma YouTube mediante las publicaciones de esas cuentas.

De acuerdo con los datos ofrecidos sobre el caso, las autoridades también manejan nombres, cuentas y movimientos de dinero que permitirían identificar a otras personas presuntamente involucradas en la producción y difusión de los videos.

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La investigación apunta a que otros implicados serían responsables de elaborar los audiovisuales, colocar las voces y beneficiarse económicamente de las publicaciones difamatorias. Se prevé que las pesquisas continúen para determinar las responsabilidades individuales.

¿Qué hacía Manola TV?

El canal de YouTube de Manola TV cuenta con unos 210,000 suscriptores en la plataforma. Hasta el momento, la cuenta se manejaba desde el anonimato y en el contenido se criticaba duramente posturas y decisiones del Gobierno dominicano, figuras políticas y del entretenimiento, además de conversarse sobre temas de relevancia nacional para la República Dominicana.

Manola TV narraba en todos los videos. Se caracterizaba por su humor negro y crudeza a la hora de decir las cosas.

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Muchas figuras de la vida pública dominicana habían acusado a la plataforma de «difamación» sin que hasta el momento se tuviera la certeza de quién o quiénes administraban el canal de YouTube.

En sus vídeos, Manola asegura realizar una acción desinteresada y a favor del pueblo dominicano, aún así, varias personas criticaban su estilo anónimo y directo.