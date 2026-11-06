Arajet alcanza cinco millones de pasajeros y afianza conexión en las Américas

Santo Domingo, República Dominicana. – Arajet, la aerolínea bandera dominicana, alcanzó los cinco millones de pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones en septiembre de 2022, un hito histórico que consolida su crecimiento y fortalece el papel de República Dominicana como destino turístico y plataforma de conexión aérea para el continente americano.

Arajet indicó que la cifra marca una nueva etapa cuya expansión ha permitido desarrollar una red de más de 30 destinos en 17 países, con su centro de operación en Santo Domingo y Punta Cana. A través de ambos aeropuertos, la compañía combina vuelos directos hacia el país con conexiones que facilitan los desplazamientos entre mercados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Destacaron que este avance está respaldado por un crecimiento sostenido del volumen de viajeros. En 2025, Arajet transportó 1,480,278 pasajeros, un aumento de 37 % frente al año anterior. Durante el primer semestre de 2026, movilizó 1,022,593 pasajeros, frente a los 624,706 registrados en igual período de 2025, para un incremento de 63.7 %.

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“Alcanzar cinco millones de pasajeros demuestra la confianza que hemos construido y la oportunidad que representa para República Dominicana contar con una aerolínea capaz de conectar las Américas. Cada nueva ruta amplía las posibilidades de atraer visitantes, acercar mercados y generar actividad económica. Nuestra visión es seguir creciendo para que más personas puedan volar y para que el país consolide su posición como un centro de conexiones del continente”, expresó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.