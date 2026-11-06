Arajet alcanza cinco millones de pasajeros y afianza conexión en las Américas

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Santo Domingo, República Dominicana. – Arajet, la aerolínea bandera dominicana, alcanzó los cinco millones de pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones en septiembre de 2022, un hito histórico que consolida su crecimiento y fortalece el papel de República Dominicana como destino turístico y plataforma de conexión aérea para el continente americano.
Arajet indicó que la cifra marca una nueva etapa cuya expansión ha permitido desarrollar una red de más de 30 destinos en 17 países, con su centro de operación en Santo Domingo y Punta Cana. A través de ambos aeropuertos, la compañía combina vuelos directos hacia el país con conexiones que facilitan los desplazamientos entre mercados de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Destacaron que este avance está respaldado por un crecimiento sostenido del volumen de viajeros. En 2025, Arajet transportó 1,480,278 pasajeros, un aumento de 37 % frente al año anterior. Durante el primer semestre de 2026, movilizó 1,022,593 pasajeros, frente a los 624,706 registrados en igual período de 2025, para un incremento de 63.7 %.
“Alcanzar cinco millones de pasajeros demuestra la confianza que hemos construido y la oportunidad que representa para República Dominicana contar con una aerolínea capaz de conectar las Américas. Cada nueva ruta amplía las posibilidades de atraer visitantes, acercar mercados y generar actividad económica. Nuestra visión es seguir creciendo para que más personas puedan volar y para que el país consolide su posición como un centro de conexiones del continente”, expresó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet.
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Para el sector turístico dominicano, esta conectividad amplía las oportunidades de captar visitantes y contribuye al fortalecimiento de la oferta de alojamiento, gastronomía, excursiones, transporte y comercio del país. La operación desde Santo Domingo y Punta Cana vincula, además, dos puertas de entrada que permiten atender diferentes motivos de viaje, desde vacaciones de playa y recorridos culturales hasta negocios y visitas a familiares.
Así mismo, la red de Arajet ofrece alternativas en la región para combinar destinos y realizar viajes entre ciudades que requieren conexiones ampliando así las opciones de transporte aéreo y favorece los intercambios turísticos y comerciales entre los países del continente.
Como parte de la celebración, Arajet reconoció al pasajero quien se convirtió en su pasajero número cinco millones al viajar hacia Nueva York. El reconocimiento se desarrolló mediante una dinámica de interacción con el creador de contenido dominicano Semipopi, durante la cual la aerolínea le otorgó un pasaje ida y vuelta a cualquiera de los destinos de Arajet.
Con este hito, Arajet reafirma su apuesta por ampliar el acceso al transporte aéreo y desarrollar desde República Dominicana una red que acerque a los mercados del continente, impulse el turismo y genere nuevas oportunidades para la economía nacional.
Sobre Arajet
Arajet es la aerolínea bandera de la República Dominicana, que inició sus operaciones en septiembre de 2022 con el propósito de democratizar los cielos y ofrecer una conectividad aérea más accesible entre los países del continente americano.
La compañía opera una moderna flota de aeronaves Boeing 737 MAX y desarrolla una red de rutas internacionales que conecta Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, utilizando Santo Domingo y Punta Cana como sus principales centros de operaciones.
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