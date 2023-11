Aquilino Serrata asegura manejará con transparencia presupuesto alcaldía SDO

Santo Domingo, RD. – El candidato a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo por el municipio Santo Domingo Oeste, Aquilino Serrata, asegura que los recursos de ese cabildo se manejarán con pulcritud y transparencia.

Serrata dijo que trabajará de manera limpia contrario a la administración que encabezó el ex alcalde y ahora candidato del PRM, Francisco Peña.

Trabajaremos no como lo han hecho los que han ido en estos 18 años al ayuntamiento y no respetan, no cumplen con el presupuesto participativo; no construyeron ninguna obra de importancia en Santo Domingo Oeste

Aquilino Serrata