Apresan en Villa Vásquez a acusado de dos homicidios en Santo Domingo

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Montecristi, RD.– La Policía Nacional apresó en el municipio de Villa Vásquez a un hombre, buscado mediante orden judicial por su presunta vinculación con a los homicidios de otros dos en circunstancias bajo investigación.
Se trata de Kendal Mercedes, de 34 años, contra quien pesa la orden de arresto No. 10430-MB-2016, por el doble homicidio de dos hombres identificados como Wander Alexander Cabrera Rojas y Víctor Manuel Santana (Vitico).
Notas relacionadas
El arresto fue ejecutado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) en el centro de Villa Vásquez, en cumplimiento de la citada orden judicial, emitida por la jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, a solicitud del Ministerio Público.
Tras su detención, Mercedes será trasladado a la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) de Santo Domingo Oeste, donde será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para los procedimientos legales de rigor.
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