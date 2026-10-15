Apresan en Villa Vásquez a acusado de dos homicidios en Santo Domingo

Montecristi, RD.– La Policía Nacional apresó en el municipio de Villa Vásquez a un hombre, buscado mediante orden judicial por su presunta vinculación con a los homicidios de otros dos en circunstancias bajo investigación.

Se trata de Kendal Mercedes, de 34 años, contra quien pesa la orden de arresto No. 10430-MB-2016, por el doble homicidio de dos hombres identificados como Wander Alexander Cabrera Rojas y Víctor Manuel Santana (Vitico).