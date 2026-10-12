Apresan a un hombre acusado de violar a una adolescente tras robo en Villa Mella

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La Policía Nacional apresó a un hombre acusado de participar en el robo de una vivienda y la posterior agresión sexual contra una adolescente en el sector Barrio Nuevo de Villa Mella, en Santo Domingo Norte. Las autoridades mantienen la búsqueda de un segundo sospechoso vinculado al caso.
El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, identificó al detenido como Daiby Guzmán, de 28 años, a quien tuvieron que hospitalizar bajo custodia policial.
Según las informaciones ofrecidas por la Policía, los dos hombres habrían robado en una vivienda y posteriormente raptado a la adolescente, a quien presuntamente agredieron sexualmente.
Las autoridades continúan las labores para localizar al segundo acusado y avanzar en las investigaciones sobre el hecho.
Durante sus declaraciones, Pesqueira también informó que la institución investiga un incidente en el que una diputada resultó detenida por agentes policiales en la provincia Elías Piña.
El vocero no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.
Asimismo, reiteró que la Policía Nacional mantiene su compromiso con el respeto a los derechos ciudadanos, en medio de los cuestionamientos relacionados con los intercambios de disparos protagonizados por agentes policiales.
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Este lunes, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó una reunión de seguimiento junto a las principales autoridades vinculadas a la seguridad nacional.
Durante estos encuentros, las autoridades evalúan las acciones dirigidas a fortalecer la prevención del delito. También coordinar las respuestas de los organismos responsables de mantener el orden público.
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