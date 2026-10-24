Apresan a mujer por presunto rapto de un alemán en Puerto Plata

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La Policía Nacional y el Ministerio Público apresaron a una mujer y buscan a otro hombre señalados como presuntos responsables del rapto y asalto de un ciudadano alemán en Puerto Plata. Según las investigaciones, la víctima fue amarrada dentro de su residencia y despojada de dinero y otras pertenencias.
La detenida fue identificada como Alejandra Rojas Saldaña, alias “Yolaska”, mientras que el segundo implicado, Yeifri Riquerbin Batista Martínez, conocido como “Jefri”, permanece prófugo.
Las autoridades informaron que la intervención de los investigadores permitió recuperar dos vehículos, incluida una yipeta Honda CR-V blanca propiedad del extranjero, y ocupar parte del dinero sustraído.
¿Cómo ocurrió el asalto al ciudadano alemán?
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Rojas Saldaña mantenía una relación sentimental con el ciudadano alemán desde hacía aproximadamente seis meses.
La mujer habría declarado a los investigadores que esa relación le facilitó la entrada a la residencia de la víctima, acompañada del presunto cómplice.
Una vez dentro de la vivienda, ambos habrían amarrado al extranjero y sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular.
Posteriormente, intentaron acceder a sus cuentas bancarias para obtener una suma que, según las declaraciones preliminares de la detenida, rondaba los 40,000 euros. Sin embargo, no lograron concretar esa operación.
Notas relacionadas
Víctima escapó durante una parada en una estación de combustible
Ante la imposibilidad de obtener el dinero de las cuentas bancarias, los presuntos responsables habrían decidido trasladar al ciudadano alemán a otro lugar.
Durante el trayecto, se detuvieron en una estación de combustible ubicada en la carretera Puerto Plata-Sosúa. En ese momento, el extranjero aprovechó un descuido de la mujer para lanzarse del vehículo y ponerse a salvo.
Según las informaciones preliminares, el segundo implicado se desplazaba en otro vehículo propiedad de la víctima y escapó del lugar.
Policía recupera vehículos y ocupa dinero
Como parte de las acciones investigativas, los agentes lograron recuperar dos yipetas relacionadas con el caso, incluida la Honda CR-V blanca del ciudadano alemán.
Además, apresaron a Alejandra Rojas Saldaña en el sector Los Bordas, en Puerto Plata.
Durante el arresto, las autoridades le ocuparon 100 euros y 10 dólares estadounidenses, que forman parte de las evidencias relacionadas con la investigación.
Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias “Jefri”, para que responda por los hechos que se le atribuyen.
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