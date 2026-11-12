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San Francisco de Macorís, RD.- La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional informó que fue apresada en flagrante delito una mujer señalada como presunta responsable de despojar de su arma de fuego y una motocicleta a un agente de seguridad privada, durante un hecho ocurrido en esta ciudad.

De acuerdo cone l parte de prensa, a la detenida la identificaron como Emarlin Mariel de Jesús «Gata», de 36 años, a quien interceptaron mientras se desplazaba en una motocicleta CG-150, color negro.

Presuntamente sustraída momentos antes al vigilante Emmanuel Rafael Guzmán Canela, quien prestaba servicios de seguridad en una sucursal del Banco Scotiabank, ubicada en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, esquina Castillo.

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Lo ocupado

Arma: Pistola marca Derya.

Calibre: 9 milímetros.

Número de serie: TG97023L18657.

Registrada a nombre de: Corporación de Seguridad Integral, SRL (CORSISA).

El arma será remitida a la Policía Científica para los análisis correspondientes, mientras que la detenida y las demás evidencias serán puestas a disposición del Ministerio Público para los fines legales de lugar.

En otra información

Miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Regional Cibao Sur, ocuparon 69 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, durante un operativo preventivo realizado en el distrito municipal Jayaco La Ceiba.

La intervención fue desarrollada por agentes de la Policía Preventiva, en coordinación con miembros de la unidad Acción Rápida, bajo la dirección del general licenciado Miguel Mata Rodríguez, director regional Cibao Sur.

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El operativo estuvo comandado por el coronel Juan González Farías, comandante del Departamento de Bonao, junto al subcomandante departamental, mayor Rafael Hernández.

Durante la actuación policial fue ocupada una funda blanca que contenía 69 porciones del vegetal, distribuidas en cuatro grupos identificados por el color de sus envolturas: 16 blancas, 16 rojas, 18 negras con verde y 19 negras con amarillo.

La sustancia ocupada será puesta a disposición de las autoridades correspondientes para los fines legales y los procedimientos de rigor.

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Por Narciso Acevedo