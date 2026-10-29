Sigfrido Pared Pérez ve viable apoyo de RD a operación salvadoreña en Haití

Cita al embajador dominicano

En cuanto a la convocatoria del canciller haitiano al embajador dominicano en Haití, prevista para este jueves, el exministro consideró que el encuentro podría servir para aclarar cualquier duda sobre el uso del territorio dominicano o la zona de amortiguamiento fronteriza.

“Existe una zona de amortiguamiento de 20 kilómetros. Él puede entender que algunas unidades dominicanas hayan traspasado la frontera, lo cual no es cierto”, afirmó Pared Pérez.

Dirigentes del PLD fijan posición

Sobre la situación de Haití también se pronunciaron el dirigente y miembro del Comité Político del PLD Radhamés Camacho y Cristina Lizardo, quienes ofrecieron puntos de vista distintos sobre el tema.

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Camacho se refirió al armamento de alto calibre utilizado en el contexto de la crisis haitiana y mencionó varios tipos de armas.

“Se trata de pertrechos y armas de alto calibre, como las P90, los fusiles AK-47 y los fusiles Galil. Pero todavía a este país no le han dado la segunda versión”, manifestó.

Por su parte, Cristina Lizardo llamó a evitar la participación dominicana en acciones que puedan involucrar al país en la situación haitiana.

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“No debemos inmiscuirnos en acciones ni situaciones que tengan que ver con el país con el que compartimos la isla de Santo Domingo”, expresó.

Los dirigentes ofrecieron estas declaraciones durante una misa con motivo del quinto aniversario del fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez, exsenador y exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana.

Por Wilson Mejia.