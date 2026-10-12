Familias piden más apoyo para niños con discapacidad en Santiago

Santiago.- Familias de niños con discapacidad piden más apoyo de las autoridades. Muchas tienen dificultades para encontrar escuelas adecuadas. También enfrentan altos costos de terapias y consultas médicas especializadas.

El reclamo surgió durante el tercer Festival de la Inclusión. La Fundación Allive organizó la actividad en el Jardín Botánico de Santiago. Al encuentro asistieron más de 500 familias.

La presidenta de la entidad, Elsy Acosta, destacó la importancia de promover la inclusión. Explicó que realizan estas actividades para crear conciencia sobre las capacidades de los niños con discapacidad.

Publicidad

Acosta sostuvo que ser diferentes no significa ser incapaces. Por eso, llamó a impulsar más espacios que permitan su desarrollo y participación en la sociedad.