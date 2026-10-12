 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Familias piden más apoyo para niños con discapacidad en Santiago

Santiago.- Familias de niños con discapacidad piden más apoyo de las autoridades. Muchas tienen dificultades para encontrar escuelas adecuadas. También enfrentan altos costos de terapias y consultas médicas especializadas. El reclamo surgió durante el tercer Festival de la Inclusión. La Fundación Allive organizó la actividad en el Jardín Botánico de Santiago. Al encuentro asistieron más […]

Katherine Soto Valdez
¿Quieres resumir esta noticia?

Santiago.- Familias de niños con discapacidad piden más apoyo de las autoridades. Muchas tienen dificultades para encontrar escuelas adecuadas. También enfrentan altos costos de terapias y consultas médicas especializadas.

El reclamo surgió durante el tercer Festival de la Inclusión. La Fundación Allive organizó la actividad en el Jardín Botánico de Santiago. Al encuentro asistieron más de 500 familias.

La presidenta de la entidad, Elsy Acosta, destacó la importancia de promover la inclusión. Explicó que realizan estas actividades para crear conciencia sobre las capacidades de los niños con discapacidad.

Acosta sostuvo que ser diferentes no significa ser incapaces. Por eso, llamó a impulsar más espacios que permitan su desarrollo y participación en la sociedad.

Notas relacionadas

Fundación Allive ayuda a la discapacidad

La Fundación Allive informó que ha apoyado las terapias de más de 50 familias. Esta labor busca ayudar a quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios especializados.

Durante el festival, los participantes también pidieron más oportunidades educativas. Además, reclamaron mejor atención médica y espacios seguros para los niños.

Las familias consideran necesario ampliar los servicios disponibles. También destacan la importancia de crear condiciones que favorezcan el aprendizaje y el bienestar de los menores con discapacidad.

Te puede interesar

  1. República DominicanaDINTEL apresa a dos personas y ocupa armas ilegales en Santiago
  2. RegionalesResidentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago
  3. RegionalesSantiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones
  4. RegionalesPolicía apresa a joven vinculado a cinco robos en comercios de Santiago
  5. RegionalesFamilia atribuye muerte de joven en Santiago a supuesta hechicería
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:SantiagoDiscapacidadNiños con discapacidadFundación Allive
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS