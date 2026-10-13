Aplazan para noviembre el juicio de fondo del caso Intrant

Santo Domingo, RD. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo 10 de noviembre el inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros imputados en el denominado caso Camaleón.

La audiencia no pudo comenzar debido a la presentación de una licencia médica a favor del imputado Pedro Vinicio Padovani Valdés, quien, según se informó al tribunal, fue sometido a una cirugía y se encuentra afectado de salud.

Las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez tomaron en consideración la documentación médica presentada. Además entendieron que debía darse al procesado la oportunidad de comparecer al juicio en condiciones adecuadas.