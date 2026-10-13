Aplazan para noviembre el juicio de fondo del caso Intrant

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Santo Domingo, RD. – El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo 10 de noviembre el inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros imputados en el denominado caso Camaleón.
La audiencia no pudo comenzar debido a la presentación de una licencia médica a favor del imputado Pedro Vinicio Padovani Valdés, quien, según se informó al tribunal, fue sometido a una cirugía y se encuentra afectado de salud.
Las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez tomaron en consideración la documentación médica presentada. Además entendieron que debía darse al procesado la oportunidad de comparecer al juicio en condiciones adecuadas.
Notas relacionadas
Defensa pide respetar el derecho a la salud
Durante la audiencia, las partes expusieron posiciones encontradas sobre la condición médica del imputado y la posibilidad de continuar el proceso sin su presencia.
La defensa argumentó que la Constitución dominicana garantiza el derecho a la salud y que el acusado debe tener la oportunidad de comparecer personalmente a las audiencias para ejercer su derecho de defensa.
Los abogados también rechazaron la posibilidad de separar los juicios. Esto al considerar que el proceso debe mantener su unidad debido a la cantidad de imputados, testigos y peritos involucrados.
Asimismo, cuestionaron que se ponga en duda la documentación médica sin contar con elementos técnicos suficientes para evaluar el estado de salud del procesado.
Por su parte, el Ministerio Público planteó su posición respecto a la situación del imputado. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud del órgano acusador en los términos presentados.
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