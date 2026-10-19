Aplazan otra vez juicio contra Jean Alain Rodríguez

El juicio contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados en el caso de presunta corrupción administrativa se aplazó nuevamente hasta el próximo lunes 26 de octubre, debido a que el acusado Juan Asael Martínez Pimentel presentó otra licencia médica.

La audiencia estaba prevista para este lunes, cuando el tribunal se proponía debatir 21 incidentes presentados previamente por las defensas de los procesados.

El aplazamiento se produce tras la llegada de una nueva jueza al proceso. También luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogiera la solicitud de volver a conocer los recursos planteados por los abogados de los imputados.