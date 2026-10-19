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Aplazan otra vez juicio contra Jean Alain Rodríguez

El juicio contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados en el caso de presunta corrupción administrativa se aplazó nuevamente hasta el próximo lunes 26 de octubre, debido a que el acusado Juan Asael Martínez Pimentel presentó otra licencia médica. La audiencia estaba prevista para este lunes, cuando el tribunal […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
Jean Alain Rodríguez
Jean Alain Rodríguez
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El juicio contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados en el caso de presunta corrupción administrativa se aplazó nuevamente hasta el próximo lunes 26 de octubre, debido a que el acusado Juan Asael Martínez Pimentel presentó otra licencia médica.

La audiencia estaba prevista para este lunes, cuando el tribunal se proponía debatir 21 incidentes presentados previamente por las defensas de los procesados.

El aplazamiento se produce tras la llegada de una nueva jueza al proceso. También luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogiera la solicitud de volver a conocer los recursos planteados por los abogados de los imputados.

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La presentación de otra licencia médica por parte de Martínez Pimentel volvió a retrasar el avance del proceso judicial, que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez y a otros acusados.

Para la próxima audiencia, el tribunal tiene pendiente conocer los 21 incidentes promovidos por las defensas. Esto como parte de las cuestiones procesales que deben resolverse antes de continuar con las siguientes etapas del juicio.

El caso figura entre los procesos judiciales de mayor relevancia en República Dominicana relacionados con presuntos actos de corrupción administrativa.

El proceso investiga un presunto fraude al Estado que supera los RD$6,000 millones. Los fallos de los incidentes los diferieron para decidirse junto con el fondo del caso, cuyo conocimiento aún no ha comenzado.

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ETIQUETAS:CorrupciónJuicioJean Alain Rodríguez
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