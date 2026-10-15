Aplazan medida de coerción por muerte de Enmanuel Contreras

¿Cómo habría ocurrido la estafa por la venta del celular?

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, a principios de julio de 2026, Jiménez Medina habría engañado a Contreras Medina al hacerse pasar por el propietario de un iPhone 15 Pro Max de 256 GB.

El expediente establece que Lenin Jhericop Núñez de León publicó en Facebook Marketplace un anuncio para vender el teléfono por RD$35,000. Jiménez Medina supuestamente contactó al vendedor y luego ofreció el mismo dispositivo a Contreras Medina por RD$15,000.

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La víctima realizó una transferencia bancaria por ese monto, bajo el entendido de que estaba pagando por el celular.

Sin embargo, según la acusación, Jiménez Medina contactó posteriormente a Núñez de León y le informó que Contreras Medina acudiría a recoger el dispositivo y le entregaría el dinero personalmente.

Joven murió tras recibir golpes con un bate

El 1 de julio, Núñez de León y Contreras Medina acordaron encontrarse en el estadio de béisbol La Javilla, ubicado en el sector Los Praditos, del Distrito Nacional.

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Cuando ambos se reunieron, Núñez de León le reclamó el pago del teléfono. Según el expediente, Contreras Medina salió corriendo y el otro hombre lo persiguió con un bate, mientras gritaba que era un ladrón.

La investigación sostiene que, al alcanzarlo, Núñez de León lo golpeó en la espalda y la cabeza.

Contreras Medina fue trasladado a un centro médico de la capital, donde permaneció en estado de coma y recibió atención en cuidados intensivos. Falleció el 9 de septiembre a causa de las lesiones sufridas.

Imputado de homicidio cumple prisión preventiva

Por este caso, el juez Rigoberto Sena impuso tres meses de prisión preventiva a Núñez de León, imputado de homicidio voluntario. El acusado cumple la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres desde el 16 de septiembre.

En tanto, la solicitud de medida de coerción contra Jiménez Medina fue presentada por la procuradora fiscal Yesenia Hernández, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a Jiménez Medina violaciones del artículo 405 del Código Penal dominicano y del artículo 12 de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.