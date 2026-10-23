Aplazan medida de coerción contra “Macho” por muerte de Deivy Abreu

Aplazaron para el próximo martes 27 la medida de coerción contra Jovanny de Jesus MetzCruz, alias «Macho», imputado del crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada quien murió tras haber perseguirlo, atacarlo y apuñalarlo por una turba.

Las autoridades judiciales dispusieron la posposición del proceso con el fin de garantizar el cumplimiento de los trámites correspondientes para esta etapa procesal.

El Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva como medida cautelar, al argumentar un contundente peligro de fuga y la gravedad de los hechos cometidos. El órgano acusador imputa al procesado los delitos de asesinato, asociación de malhechores y uso ilegal de armas. Esto tras señalar que la víctima la perseguieron violentamente por una turba y atacada en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

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El crimen contra Abreu Quezada ocurrió en abril de este año y por el hecho ya otros siete involucrados cumplen prisión preventiva. Además del caso actual, alias «Macho» enfrenta antecedentes judiciales por una tentativa de homicidio previa contra un agente policial, proceso por el cual lo habían declarado en rebeldía tras huir del país.