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Aplazan juicio contra Donald Guerrero y compartes por licencias médicas

Santo Domingo, RD.-  Las juezas del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional  aplazaron para el 21 de octubre la audiencia del caso Donald Guerrero y compartes. La decisión se adoptó luego de que el abogado del imputado Daniel de Jesús Caamaño Santana y Rafael Calderón presentara  nuevas  licencias  médicas. Las magistradas también decidieron, […]

Gabriela Mora Encarnación
Donald Guerrero.
La decisión se adoptó luego de que el abogado del imputado Daniel de Jesús Caamaño Santana y Rafael Calderón presentara nuevas licencias médicas. Foto: Fuente externa
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Santo Domingo, RD.-  Las juezas del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional  aplazaron para el 21 de octubre la audiencia del caso Donald Guerrero y compartes.

La decisión se adoptó luego de que el abogado del imputado Daniel de Jesús Caamaño Santana y Rafael Calderón presentara  nuevas  licencias  médicas.

Notas relacionadas

Las magistradas también decidieron, separar del caso, según establece el artículo 65, al imputado Rafael Calderón por sus complicaciones de salud y Daniel de Jesús Caamaño, acusado en el caso Donald Guerrero y compartes, la facilidad de presentarse este próximo viernes.

Debido a la situación de salud del excontralor general Daniel Omar Caamaño Santana, quien se recupera de una cirugía de apéndice.

También, por el cuadro médico del exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, quien según la abogada Ingrid Hidalgo padece cáncer.

Por Francis Zabala

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