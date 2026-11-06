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Aplazan coerción contra acusado de atentar contra Abinader

Se trata de Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, quien lo arrestaron el 3 de noviembre en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Esta tarde se le conocería medida de coerción, pero se aplazo para el próximo martes. Escuchemos lo ocurrido fuera del tribunal.

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Aplazan coerción contra acusado de atentar contra Abinader
Aplazan coerción contra acusado de atentar contra Abinader
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Santo Domingo, República Dominicana. – El Ministerio Público acusó de terrorismo a un hombre detenido por su presunta vinculación con la planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader.

Se trata de Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, quien lo arrestaron el 3 de noviembre en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Esta tarde se le conocería medida de coerción, pero se aplazo para el próximo martes. Escuchemos lo ocurrido fuera del tribunal.

Durante la operación policial se decomisaron dispositivos electrónicos y sustancias químicas que supuestamente se usarian en el atentado, según el Ministerio Público.

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