Aplazan audiencia contra acusado de lanzar piedra al vehículo de Miriam Cruz

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Eddy Martínez Núñez, acusado de lanzar una piedra contra el vehículo de la merenguera Miriam Cruz, se aplazó para el próximo domingo 1 de noviembre.

La decisión la tomó el magistrado Emmanuel López, con el propósito de que la artista y las demás personas afectadas puedan comparecer ante el tribunal.

La abogada Yesenia Di Pitón explicó que las víctimas no pudieron asistir a la audiencia de este viernes debido a que tenían compromisos en el consulado.

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Defensa asegura que hubo un incidente de tránsito

En tanto, la defensa de Martínez Núñez ofreció una versión sobre lo ocurrido y aseguró que el incidente se produjo luego de un altercado de tránsito entre el mensajero y el vehículo en el que se desplazaba la artista.

Según los abogados, el acusado perdió el control de su motocicleta y cayó al pavimento, situación en la que también perdió varios paquetes que transportaba.

La defensa sostiene que el hombre reaccionó por impotencia tras el accidente, que habría precedido al lanzamiento de la piedra contra el automóvil.