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Video: Residentes de Los Guaricanos protestan por apagones de más de 48 horas

Residentes de la calle Emma Balaguer, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, protestaron este jueves por los constantes apagones que afectan la zona desde hace más de 48 horas. Los comunitarios denunciaron que los sectores La Esperanza y Santa Rosa, en Villa Mella, no tienen electricidad desde el pasado martes. La falta de energía ha […]

Ruth Salcedo
Residentes de Los Guaricanos protestan por los apagones que afectan varios sectores de Villa Mella.
Comunitarios reclaman el restablecimiento del servicio eléctrico en Los Guaricanos.
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Residentes de la calle Emma Balaguer, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, protestaron este jueves por los constantes apagones que afectan la zona desde hace más de 48 horas.

Los comunitarios denunciaron que los sectores La Esperanza y Santa Rosa, en Villa Mella, no tienen electricidad desde el pasado martes. La falta de energía ha causado malestar entre decenas de familias.

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Incidente durante la protesta

Durante la manifestación, una patrulla policial atropelló a un joven. Los residentes informaron que el afectado recibe atenciones médicas y se encuentra en estado delicado.

Además, denunciaron que varios agentes realizaron disparos durante el incidente. Uno de los proyectiles alcanzó a un perro que estaba en el lugar.

Los manifestantes también aseguraron que empleados de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) solicitaron inicialmente RD$5,000 y luego RD$3,000 para reparar la avería.

Reclaman solución a Edeeste

Los moradores explicaron que un grupo acudió a las oficinas de Edeeste en Guaricano para exigir una solución. Tras el reclamo, la empresa restableció el servicio el miércoles en horas de la tarde.

Sin embargo, los residentes denunciaron que la falla volvió este jueves. Esto dejó nuevamente sin electricidad a los sectores afectados y motivó la protesta para exigir una solución definitiva.

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ETIQUETAS:ProtestaSanto Domingo NorteApagonesLos GuaricanosEdeeste
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