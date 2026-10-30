Video: Residentes de Los Guaricanos protestan por apagones de más de 48 horas

Incidente durante la protesta

Durante la manifestación, una patrulla policial atropelló a un joven. Los residentes informaron que el afectado recibe atenciones médicas y se encuentra en estado delicado.

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Además, denunciaron que varios agentes realizaron disparos durante el incidente. Uno de los proyectiles alcanzó a un perro que estaba en el lugar.

Los manifestantes también aseguraron que empleados de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) solicitaron inicialmente RD$5,000 y luego RD$3,000 para reparar la avería.

Reclaman solución a Edeeste

Los moradores explicaron que un grupo acudió a las oficinas de Edeeste en Guaricano para exigir una solución. Tras el reclamo, la empresa restableció el servicio el miércoles en horas de la tarde.

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Sin embargo, los residentes denunciaron que la falla volvió este jueves. Esto dejó nuevamente sin electricidad a los sectores afectados y motivó la protesta para exigir una solución definitiva.