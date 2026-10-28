Visitantes denuncian dos días sin electricidad regular en hospital Robert Reid

Familiares de pacientes que acuden al Hospital Pediátrico Doctor Robert Reid Cabral denunciaron que el centro lleva dos días sin el servicio regular de electricidad. Según los visitantes, la situación se debe a la explosión de un transformador. Esto ha generado preocupación entre quienes acuden al establecimiento.

Operan con planta eléctrica

La noche de este martes, el hospital permanecía con sus luces encendidas. Algunos visitantes explicaron que el centro opera con su planta eléctrica para mantener los servicios médicos a los niños. Sin embargo, prefirieron no salir en cámara.

Publicidad

A través de un comunicado, la dirección del hospital informó que una avería afecta una de las fases del suministro eléctrico de Edesur. Según explicó, el problema está asociado a las condiciones climáticas.

La dirección aseguró que el centro continúa funcionando con su planta eléctrica. También indicó que mantiene las coordinaciones con las instancias correspondientes para contribuir al restablecimiento del servicio.