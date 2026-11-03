Apagón de Edenorte afecta a Jarabacoa desde el mediodía de este martes

Jarabacoa, La Vega. – Desde las 12:00 del mediodía de este martes, el municipio de Jarabacoa permanece sin servicio de energía eléctrica, situación que ha generado molestias e indignación entre residentes y comerciantes.

La interrupción del servicio se ha prolongado durante varias horas, provocando preocupación entre la población. Mientras numerosos inversores eléctricos se han descargado, afectando las actividades cotidianas de los hogares y el funcionamiento de establecimientos comerciales.

Ante la situación, el periodista Roberto Ureña se comunicó vía telefónica con el director general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Gustavo Martínez, quien informó que se están realizando trabajos en la subestación eléctrica de Jarabacoa. Además, que estos se encuentran en su fase final, con miras a restablecer el servicio en el municipio.

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La población se mantiene a la espera de la normalización del suministro eléctrico. Se espera que los trabajos permitan mejorar la estabilidad del servicio en esta localidad.

Por: Roberto Ureña.