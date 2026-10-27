Federico Antún asegura que ofreció dos cargos a Rogelio Genao

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El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, rechazó que el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza fuera excluido de la estructura partidaria y aseguró que, durante el proceso de renovación de las autoridades de la organización, se le ofrecieron dos cargos que decidió no aceptar.
En una comunicación dirigida al legislador, Antún explicó que la aspiración de Genao Lanza a la Secretaría General fue evaluada durante la conformación de la nueva dirección. Sin embargo, indicó que se consideró que podía asumir otras responsabilidades dentro del partido.
Detalló que al diputado se le propuso ocupar la Secretaría Nacional Electoral y la Segunda Vicepresidencia Nacional, posiciones que, según afirmó, fueron rechazadas por el congresista.
«Por tanto, no corresponde presentar lo ocurrido como una exclusión de la estructura partidaria. Existieron alternativas concretas de participación que no fueron aceptadas por usted», expresó Antún en la comunicación.
El dirigente reformista sostuvo que la Secretaría General requiere dedicación permanente, coordinación nacional y contacto directo con las estructuras territoriales. Agregó que esa función implica realizar recorridos por municipios y distritos municipales, además de dar seguimiento continuo a los asuntos institucionales.
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Antún defiende renovación del PRSC
Asimismo, señaló que la elección de quien ocupe esa responsabilidad debe responder a las necesidades organizativas del partido. Asimismo, garantizar una relación constante con la dirigencia nacional.
Antún también destacó que la proximidad de las elecciones de 2028, en las que se escogerán autoridades municipales, congresuales y presidenciales, obliga a fortalecer el funcionamiento institucional y preparar las estructuras partidarias para los próximos desafíos políticos.
La respuesta se produce tras la renuncia de Genao Lanza al PRSC, organización en la que militó durante 37 años. En su carta de dimisión, el diputado cuestionó el rumbo de la entidad. Afirmó que el reformismo ha perdido liderazgo, claridad y capacidad para motivar a las nuevas generaciones.
Frente a estos cuestionamientos, Antún reconoció que las preocupaciones sobre el futuro del partido y su capacidad para conectar con la juventud merecen una examinación. No obstante, defendió el proceso de renovación institucional. Esto, al considerar que debe combinar el reconocimiento a la trayectoria de sus dirigentes con la incorporación de nuevas capacidades.
Finalmente, el presidente del PRSC manifestó respeto por la decisión del legislador de continuar su trayectoria política fuera de la organización. También sostuvo que las diferencias de criterio no deben impedir el respeto personal ni el reconocimiento de los procedimientos democráticos.
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