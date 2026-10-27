Federico Antún asegura que ofreció dos cargos a Rogelio Genao

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, rechazó que el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza fuera excluido de la estructura partidaria y aseguró que, durante el proceso de renovación de las autoridades de la organización, se le ofrecieron dos cargos que decidió no aceptar.

En una comunicación dirigida al legislador, Antún explicó que la aspiración de Genao Lanza a la Secretaría General fue evaluada durante la conformación de la nueva dirección. Sin embargo, indicó que se consideró que podía asumir otras responsabilidades dentro del partido.

Detalló que al diputado se le propuso ocupar la Secretaría Nacional Electoral y la Segunda Vicepresidencia Nacional, posiciones que, según afirmó, fueron rechazadas por el congresista.

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«Por tanto, no corresponde presentar lo ocurrido como una exclusión de la estructura partidaria. Existieron alternativas concretas de participación que no fueron aceptadas por usted», expresó Antún en la comunicación.

El dirigente reformista sostuvo que la Secretaría General requiere dedicación permanente, coordinación nacional y contacto directo con las estructuras territoriales. Agregó que esa función implica realizar recorridos por municipios y distritos municipales, además de dar seguimiento continuo a los asuntos institucionales.