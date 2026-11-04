Antonio Taveras cuestiona uso del “29” para combatir la delincuencia

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El senador Antonio Taveras cuestionó el uso de la fuerza policial como respuesta a la delincuencia y advirtió sobre las muertes registradas en supuestos intercambios de disparos. Además, pidió al Senado escuchar las explicaciones de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana.
Durante una intervención ante el pleno, el legislador expresó: “Si la delincuencia se resuelve con el ‘29’, cerremos los tribunales, ampliemos los cementerios y olvidémonos de la reforma policial”. Con esta declaración, rechazó que las muertes en actuaciones policiales sustituyan los procesos establecidos por la justicia.
Taveras citó informaciones difundidas sobre siete personas fallecidas en un período de 72 horas. Estas muertes se sumarían a las 104 registradas entre septiembre y octubre.
“Detrás de cada cifra hay un ciudadano dominicano cuya muerte alguien tiene que explicar. Y es todavía más grave que nadie responda”, manifestó.
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Pide explicaciones a las autoridades
El senador también criticó que el Senado aún no haya atendido su solicitud de convocar a los responsables de Interior y Policía y de la Policía Nacional.
Además, pidió que se presenten las grabaciones disponibles de las cámaras de vigilancia. Según explicó, estos videos permitirían conocer cómo ocurrieron las muertes durante los supuestos enfrentamientos con agentes policiales.
A su juicio, ofrecer información sobre estos casos ayudaría a recuperar la confianza de la población. También consideró necesario contar con una Policía que proteja a los ciudadanos sin cometer excesos.
“Lo que defendemos es un Estado de Derecho donde se proteja la vida de todos, sin distinción”, sostuvo.
La solicitud del legislador está contenida en una resolución que presentó el pasado 15 de octubre. En ella propone convocar a la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García.
La iniciativa busca que ambos funcionarios comparezcan ante el pleno del Senado. Allí deberán explicar las muertes causadas por agentes policiales y los procedimientos que siguen las instituciones en estos casos.
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