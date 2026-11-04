Antonio Taveras cuestiona uso del “29” para combatir la delincuencia

El senador Antonio Taveras cuestionó el uso de la fuerza policial como respuesta a la delincuencia y advirtió sobre las muertes registradas en supuestos intercambios de disparos. Además, pidió al Senado escuchar las explicaciones de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana.

Durante una intervención ante el pleno, el legislador expresó: “Si la delincuencia se resuelve con el ‘29’, cerremos los tribunales, ampliemos los cementerios y olvidémonos de la reforma policial”. Con esta declaración, rechazó que las muertes en actuaciones policiales sustituyan los procesos establecidos por la justicia.

Taveras citó informaciones difundidas sobre siete personas fallecidas en un período de 72 horas. Estas muertes se sumarían a las 104 registradas entre septiembre y octubre.

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“Detrás de cada cifra hay un ciudadano dominicano cuya muerte alguien tiene que explicar. Y es todavía más grave que nadie responda”, manifestó.