Antonio Taveras: Combatir el delito no autoriza la pena de muerte

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Santo Domingo. El legislador por la provincia Santo Domingo considera necesario que las autoridades rindan cuentas sobre las actuaciones policiales que terminan con la muerte de personas y expliquen los mecanismos utilizados para determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado.
«Hay que combatir el delito con firmeza, pero aquí no hay pena de muerte. El Estado de derecho hay que respetarlo y mantenerlo», expresó Taveras.
El senador sostuvo que un agente policial no debe utilizar fuerza letal si no existe una amenaza inminente contra su vida o la de otra persona y si esa fuerza no resulta estrictamente inevitable para protegerla.
«Decir que hubo un ‘intercambio de disparos’ no puede sustituir una investigación ni justificar automáticamente una muerte», afirmó.
Taveras recuerda casos de muertes durante operativos policiales
El legislador recordó el caso de Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, una pareja de esposos evangélicos que fue abatida por agentes policiales el 30 de marzo de 2021. Ocurrió cuando regresaba de una actividad religiosa en Villa Altagracia.
Notas relacionadas
También citó el caso de La Barranquita, en Santiago, donde cinco hombres murieron en septiembre de 2025 durante una intervención policial.
Muertes en intervenciones policiales
Según los boletines de seguridad ciudadana citados en la propuesta, durante 2025 se registraron 215 muertes clasificadas como «intervención legal» de agentes del orden. Según el documento, equivalentes a casi el 16 % de los 1,371 homicidios contabilizados ese año.
En el primer semestre de 2026, esa categoría alcanzó 144 muertes, correspondientes al 23 % de los 625 homicidios registrados durante ese período.
Solicita explicaciones sobre las investigaciones
La propuesta busca que las autoridades expliquen cómo se verifica la versión de los agentes involucrados en estos hechos. Además, qué investigaciones realiza la Dirección de Asuntos Internos y qué resultados han producido.
También solicita información sobre la coordinación con el Ministerio Público y los procedimientos aplicados para evitar que las operaciones de captura y detención terminen innecesariamente con la pérdida de vidas humanas.
La resolución señala que estar bajo investigación, tener antecedentes delictivos o ser objeto de una orden de arresto no constituye, por sí solo, una justificación para utilizar fuerza letal.
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