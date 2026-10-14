Antonio Taveras: Combatir el delito no autoriza la pena de muerte

Santo Domingo. El legislador por la provincia Santo Domingo considera necesario que las autoridades rindan cuentas sobre las actuaciones policiales que terminan con la muerte de personas y expliquen los mecanismos utilizados para determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado.

«Hay que combatir el delito con firmeza, pero aquí no hay pena de muerte. El Estado de derecho hay que respetarlo y mantenerlo», expresó Taveras.

El senador sostuvo que un agente policial no debe utilizar fuerza letal si no existe una amenaza inminente contra su vida o la de otra persona y si esa fuerza no resulta estrictamente inevitable para protegerla.

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«Decir que hubo un ‘intercambio de disparos’ no puede sustituir una investigación ni justificar automáticamente una muerte», afirmó.

Taveras recuerda casos de muertes durante operativos policiales

El legislador recordó el caso de Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, una pareja de esposos evangélicos que fue abatida por agentes policiales el 30 de marzo de 2021. Ocurrió cuando regresaba de una actividad religiosa en Villa Altagracia.