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¿Por qué Rusia y Ucrania buscan extranjeros para enviarlos al frente de batalla?

Antonio Portela explicó por qué Rusia y Ucrania recurren a extranjeros para combatir y señaló que las denuncias de dominicanos captados con ofertas laborales deben investigarse para determinar si hubo engaño.

Rosa Reyes
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El capitán del Ejército de Tierra de España, Antonio Portela, explicó que la falta de soldados y el interés de reducir el impacto de las bajas militares en la población local son algunas de las razones por las que Rusia y Ucrania recurren al reclutamiento de extranjeros para combatir en la guerra.

Portela señaló que, cuando un conflicto pierde popularidad entre la población, el uso de combatientes extranjeros puede ayudar a evitar que las muertes afecten directamente a las familias del país que libra la guerra. También indicó que en Ucrania existe una necesidad de personal militar. Sin embargo, advirtió que resulta difícil establecer con precisión la situación debido a la propaganda de ambos bandos.

El militar aclaró que no todo extranjero que sirve en un ejército es un mercenario. Explicó que hay diferencias entre quienes se incorporan voluntariamente a las Fuerzas Armadas de otro país y quienes resultan contratados por empresas militares privadas o grupos armados.

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Portela también abordó las denuncias de familiares de dominicanos que viajaron al extranjero con ofertas de trabajo.

Según sus parientes, los contrataron como soldadores, mecánicos y operadores de maquinaria pesada.

El capitán advirtió que, si fueron engañados y obligados a combatir, el caso podría presentar similitudes con la trata de personas. También mencionó la retención de documentos como un factor de vulnerabilidad.

Las familias denunciaron que algunos contratos estaban redactados en ruso, idioma que los trabajadores no comprendían, y que les habrían retirado sus pasaportes al llegar. Portela sostuvo que el aspecto fundamental es determinar si estas personas se alistaron voluntariamente o fueron engañadas y sometidas.

Las declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Este se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM.

Portela alerta sobre la propaganda de guerra

El capitán también advirtió que la información sobre los conflictos armados suele presentarse de forma selectiva para influir en las emociones de la población. A su juicio, esta estrategia dificulta que la ciudadanía conozca lo que ocurre realmente en el terreno y pueda contrastar las versiones de cada bando.

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