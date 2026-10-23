¿Por qué Rusia y Ucrania buscan extranjeros para enviarlos al frente de batalla?

El capitán del Ejército de Tierra de España, Antonio Portela, explicó que la falta de soldados y el interés de reducir el impacto de las bajas militares en la población local son algunas de las razones por las que Rusia y Ucrania recurren al reclutamiento de extranjeros para combatir en la guerra.

Portela señaló que, cuando un conflicto pierde popularidad entre la población, el uso de combatientes extranjeros puede ayudar a evitar que las muertes afecten directamente a las familias del país que libra la guerra. También indicó que en Ucrania existe una necesidad de personal militar. Sin embargo, advirtió que resulta difícil establecer con precisión la situación debido a la propaganda de ambos bandos.

El militar aclaró que no todo extranjero que sirve en un ejército es un mercenario. Explicó que hay diferencias entre quienes se incorporan voluntariamente a las Fuerzas Armadas de otro país y quienes resultan contratados por empresas militares privadas o grupos armados.