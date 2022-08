Antonio Marte: “Muchos dominicanos ya son tan estúpidos que se están casando con ilegales haitianas”

El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, llamó “estúpidos” a los dominicanos que se casan con ciudadanos haitianos en territorio dominicano.

“Muchos dominicanos ya son tan estúpidos que se están casando con ilegales haitianas”, dijo.

Durante la sesión de Senado de la República Marte dijo que la República Dominicana ha sido tomada por los haitianos ilegales “sin tirar un tiro”.

“Lo que me sorprende a mí como a ustedes que no le hacen caso al tema, este país, los extranjeros haitianos ilegales se han tomado a República Dominicana sin tirar un tiro y ustedes no están en eso”, dijo Marte.