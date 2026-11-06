Antonio Marte considera injustos los señalamientos contra comerciantes chinos

Santo Domingo, RD.- El senador por la provincia Santiago Rodríguez, Antonio Marte, defendió a los comerciantes chinos establecidos en República Dominicana, al considerar que no todos incurren en evasión fiscal y que parte de su capacidad para ofrecer mercancías a precios más bajos responde a las compras en grandes volúmenes.

Durante una entrevista en el programa matutino A Diario, el legislador sostuvo que conoce comerciantes de origen chino que cumplen con sus obligaciones tributarias y cuestionó que se generalicen las acusaciones de evasión contra esa comunidad empresarial.

Pagan perfectamente los impuestos

«No todos los chinos son invasores de impuestos, no todos. Yo conozco chinos aquí que pagan perfectamente los impuestos», expresó.

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Marte explicó que una de las razones por las que estos comerciantes pueden vender a precios competitivos es su capacidad de organizarse para adquirir grandes cantidades de mercancías, lo que les permite negociar mejores costos con los suplidores.

Como ejemplo, mencionó la compra de planchas de zinc y señaló que, mientras un comerciante adquiere pequeñas cantidades a un precio determinado, varios empresarios pueden agruparse para comprar miles de unidades y conseguir costos considerablemente menores.

Compras por cantidad

«Los chinos van a comprar 10 planchas de zinc y se reúnen todos y, en vez de comprar 10, compran 10,000. ¿A cómo les salen? Si les iban a salir a 15 pesos, compran 10,000, las mandan a hacer, tienen tres categorías A, B y C, pueden bajar la categoría y eso les puede salir a cinco pesos», señaló.

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A su juicio, esa capacidad de compra les permite colocar productos a precios más bajos y competir de manera agresiva en el mercado, situación que, según consideró, lleva a algunos consumidores a asociar sus precios con posibles irregularidades tributarias.

El senador también se refirió a los controles de la Dirección General de Aduanas (DGA), institución que, según sostuvo, dispone de referencias sobre los valores de los productos importados, tomando en cuenta sus marcas y categorías.