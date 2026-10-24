¿Quién fue Antonio Duvergé y por qué llevan su nombre calles y un municipio?

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El nombre del general Antonio Duvergé permanece en calles, avenidas y un municipio de República Dominicana, como reconocimiento a su participación en la defensa de la soberanía nacional tras la proclamación de la Independencia en 1844.
Nacido en 1807, Duvergé pasó parte de su juventud en Baní y se dedicó a la agricultura, la ganadería y el comercio de madera antes de incorporarse a la vida militar. Se destacó en la batalla del 19 de marzo, en Azua, y dirigió operaciones en Cachiman, El Memiso y El Número, donde obtuvo una importante victoria en 1849.
Notas relacionadas
El fusilamiento del general Antonio Duvergé y su hijo
Sin embargo, sus diferencias con el presidente Pedro Santana cambiaron su destino. Acusado de conspirar contra el Gobierno, lo sometieron a un consejo de guerra y condenado a muerte. El 11 de abril de 1855 lo fusilaron en El Seibo junto a su hijo Alcides, por disposición del gobierno de Santana.
Décadas después, su apellido recibió otro reconocimiento. El antiguo poblado de Las Damas lo elevaron a la categoría de común el 22 de junio de 1891, durante el gobierno de Ulises Heureaux, y pasó a llamarse Duvergé. Desde 1950, el municipio pertenece a la provincia Independencia.
Actualmente, su nombre identifica vías públicas en localidades. Entre ellas Baní, Constanza y San Pedro de Macorís, manteniendo presente su legado en distintos puntos del territorio dominicano.
Esta historia corresponde a un trabajo para el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, como parte de Calles de mi País. El segmento cultural lo presenta la periodista Erika Bardot para rescatar la historia detrás de los nombres de calles y lugares de República Dominicana.
Te puede interesar
- Los signos zodiacales más calientes: ¿cuáles viven más la pasión?
- Diferencias entre orgasmos de hombres y mujeres
- ¡Se lo llevan! Extraditan a Países Bajos a alias Bomba
- Antonio Marte considera injustos los señalamientos contra comerciantes chinos
- Antonio Taveras cuestiona uso del “29” para combatir la delincuencia