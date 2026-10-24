¿Quién fue Antonio Duvergé y por qué llevan su nombre calles y un municipio?

El fusilamiento del general Antonio Duvergé y su hijo

Sin embargo, sus diferencias con el presidente Pedro Santana cambiaron su destino. Acusado de conspirar contra el Gobierno, lo sometieron a un consejo de guerra y condenado a muerte. El 11 de abril de 1855 lo fusilaron en El Seibo junto a su hijo Alcides, por disposición del gobierno de Santana.

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Décadas después, su apellido recibió otro reconocimiento. El antiguo poblado de Las Damas lo elevaron a la categoría de común el 22 de junio de 1891, durante el gobierno de Ulises Heureaux, y pasó a llamarse Duvergé. Desde 1950, el municipio pertenece a la provincia Independencia.

Actualmente, su nombre identifica vías públicas en localidades. Entre ellas Baní, Constanza y San Pedro de Macorís, manteniendo presente su legado en distintos puntos del territorio dominicano.

Esta historia corresponde a un trabajo para el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, como parte de Calles de mi País. El segmento cultural lo presenta la periodista Erika Bardot para rescatar la historia detrás de los nombres de calles y lugares de República Dominicana.