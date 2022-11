Antoliano Peralta asegura Gobierno no ha desistido en reformar Constitución

Santo Domingo, RD.– Antoliano Peralta Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo asegura que el Gobierno no ha desistido en su intención de reformar la Constitución y la propuesta del presidente Abinader sobre la creación de Ministerio de Justicia es consecuencia de la misma.

Asimismo indicó quela creación de ese ministerio no impactará el presupuesto nacional porque esas instituciones todas tienen su presupuesto.

El también abogado dijo que la reforma constitucional al igual que otras reformas no están paralizadas, algunas terminaron y han presentado su propuesta. La electoral y la de seguridad social están por terminar y otras se encuentran en una primera fase.

Peralta sostuvo presidente no tiene intención de modificar la Constitución para beneficiarse; entiende que es absurdo y poco inteligente pensar pensar que el primer mandatario propone una reforma para un tercer periodo con ese objetivo.

El tema de la reforma a la constitución ya tiene opositores. Nosotros decimos vamos a reformarla para que no se designen jueces políticos, para que el ministerio público sea independiente, para que darle más capacidad de control a la contraloría y a la cámara de cuentas para que vigilen más a los funcionarios y los políticos dicen que no, que debemos eso así”.

Sobre el tema de campaña a destiempo expresó: “Siendo honestos” la totalidad de los partidos políticos traspasan el límite de la raya legal con relación a hacer campaña a destiempo, es difícil de controlar.

Ahora, yo no había visto nada cómo lo del PLD, ellos comunicaron que iban a hacer una consulta y eso pasó, la Junta dijo eso no es vinculante pero yo acabo de ver una promoción y ese partido dice ya escogimos nuestro candidato. Qué pasó ahí? Nos dormimos y nos dimos cuenta que ese partido hizo su evento in terno sin avisarnos Me parece que hubo un exceso en el comportamiento de ese partido con respecto a la norma electoral.

Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo