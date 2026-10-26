¿Antes del terremoto de 2010, Haití estaba controlado por pandillas?

La respuesta es no exactamente. Antes del devastador terremoto del 12 de enero de 2010, Haití no estaba gobernado oficialmente por pandillas, sino por un Gobierno encabezado por el presidente René Préval. Sin embargo, el país arrastraba décadas de inestabilidad política, pobreza, debilidad institucional y violencia armada que facilitaron el crecimiento de grupos criminales.

Según documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de las Naciones Unidas, las pandillas haitianas tienen antecedentes vinculados a la violencia política y a la utilización de grupos armados para intimidar a opositores y controlar comunidades.

De las dictaduras a las pandillas: los antecedentes de la crisis haitiana

Entre 1957 y 1986, Haití estuvo sometido a la dictadura de François Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier, quienes utilizaron a los Tonton Macoutes, una fuerza paramilitar, para perseguir a opositores y mantener el control mediante la represión. Tras la caída de ese régimen, el país atravesó golpes de Estado, gobiernos transitorios y conflictos políticos.

Publicidad

En los años previos al terremoto, las pandillas ya operaban en sectores vulnerables, especialmente en Puerto Príncipe, y algunas mantenían vínculos con actores políticos. No obstante, la situación de seguridad había experimentado cierta mejoría antes de 2010. Esto con el apoyo de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). El terremoto agravó la crisis al destruir infraestructuras, debilitar las instituciones y provocar la fuga de miles de presos. La fuga de los encarcelados favoreció el resurgimiento de grupos criminales.

Haití no estaba gobernado por pandillas antes del terremoto de 2010. Pero sí enfrentaba una larga historia de violencia política y una presencia importante de grupos armados. El desastre profundizó las debilidades existentes. Sin embargo, el dominio territorial de las pandillas que se observa en años recientes se consolidó mucho después. Esto en medio de una prolongada crisis institucional y de seguridad.