Santo Domingo, RD.– La candidata presidencial del partido Opción Democrática advirtió que su candidatura llegará hasta el final del proceso electoral de mayo próximo.

“Esta candidatura presidencial no se pacta, aquí no hay alianzas estaremos en la casilla 29 hasta el final», afirmó Virginia Antares al participar junto a su compañero de boleta en la entrevista Despierta con CDN.

En la conversación Ico Abreu recordó que siempre ha sido un crítico de los partidos tradicionales “y sería muy hipócrita de mi parte cuando yo he sido crítico del PLD y la FUPU, que para mí es lo mismo, ahora venir a pelar el diente. Eso no va a suceder. Mi posición frente a esos partidos siempre será coherente con lo que he dicho”.

De igual forma, al diferenciar sus propuestas de la mayoría, la fórmula presidencial Virginia Antares Rodríguez e Ico Abreu dijo que a pesar de que haya algún punto común a Opción Democrática le diferencia la manera en que hace política.

Antares advirtió que la manera en que los partidos tradicionales hacen política es lo que les impide cumplir con sus promesas, porque asumen compromisos políticos y clientelares.

“En cambio, nosotros hacemos una buena política basada en propuestas e ideas ´no por lo que hay para mí´, sino por estas ideas”, dijo Antares.

Alianza de Opción Democrática

Sin embargo, aclaró que hizo alianzas para el nivel congresual y municipal, porque a su juicio es diferente.

“El sistema está diseñado para los grandes partidos y nosotros estamos trabajando muy duro para colocar personas en los ayuntamientos, en el Congreso y el sistema está diseñado para que ganen los candidatos de los partidos que ya están posicionados”.

Citó el ejemplo de la circunscripción 1 del Distrito Nacional donde, según dijo, el candidato a regidor de Opción Democrática, Miguel Alejandro Martínez sacó más votos que tres de los regidores que hoy son regidores y pese a tener más votos no entró.

“Simplemente porque aquí en el Distrito no hicimos esos pactos, entonces el sistema te castiga y esas son las reglas del juego que tenemos para poder cambiar ese sistema”.

Afirmó que, según las realidades de cada territorio el partido hizo pacto con 10 partidos de la oposición para darles una mayor oportunidad a sus candidatos.

Otras propuestas

Antares Rodríguez explicó que en su propuesta programática hay elementos comunes a la de otros partidos, pero en su mayoría se diferencia una auditoría de la deuda pública dominicana.

La misma busca analizar qué ha pasado con las deudas adquiridas en los últimos 20 años para identificar si hay deudas ilegítimas y que ese dinero se haya usado para lo que se supone que se tomó.

Además destacó sus propuestas ambientales, que incluye el Plan Nacional de Reciclaje y Compostaje, Plan Nacional de Recuperación de Cuencas para ríos para garantizar agua a futuro.

Asimismo, de transición energética que busca empezar a producir energías con fuentes renovables y garantizar soberanía energética

También, agroecología que los alimentos que produce el país se hagan de manera agroecológica, ya que son métodos más resistentes a las inundaciones y las sequías.

De su lado, Ico Abreu agregó que la fórmula que representan les diferencia de las demás, por cómo abordan los temas.

Afirmó que por lo general la política tradicional tiende a esquivar temas o a responder por el nivel de popularidad que puedan o no tener.

En cambio, “nosotros le hablamos de frente y eso obviamente nos cuesta políticamente. Se nos ataca y se distorsiona muchísimo en torno a nuestras posiciones, pero hablamos de frente y eso nos diferencia”.

Expresó que si la gente comprometida con el país, preparada y honesta que quiere avances no entra en la política ese espacio lo aprovechan los delincuentes.

Participación en debates públicos

Virginia afirmó que Opción Democrática es el partido que ha depositado un proyecto de ley en el Congreso para que los debates sean organizados por la Junta Central Electoral.

“Tenemos toda la disposición de participar en todos los debates y hemos hecho un llamado público de que queremos participar.

Por Gabriela Mora