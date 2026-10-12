ANPRAS celebra 12 años con Expo 2026 y apuesta por la infraestructura vial

Santo Domingo, RD.– La Asociación Nacional de Productores de Asfalto (ANPRAS) celebrará su 12.º aniversario con Expo ANPRAS 2026 – 2.ª Feria de Equipos Pesados, del 23 al 25 de octubre en Vistas Golf & Country Club, Santo Domingo Oeste.

El encuentro reunirá a empresas, fabricantes, profesionales, autoridades y público general, con el propósito de promover la actualización técnica, la innovación, las oportunidades comerciales y el desarrollo de la infraestructura vial dominicana.

Programa de formación especializada

Como parte de su compromiso con la profesionalización del sector, ANPRAS desarrollará, junto al Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), una nueva edición de su programa de formación especializada.

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Durante la clausura del evento se seleccionarán, mediante sorteo digital, 25 beneficiarios de becas completas para el Diplomado en Construcción y Control de Calidad de Pavimentos Asfálticos, entre los postulantes que cumplan los requisitos establecidos y se encuentren presentes. Estas becas ya están garantizadas y la asociación aspira a ampliar su alcance mediante los fondos recaudados durante Expo ANPRAS 2026.

Asimismo, el Banco de Reservas (Banreservas) destinará una línea de financiamiento de hasta RD$3,000 millones para facilitar la adquisición de equipos pesados, con condiciones de tasas preferenciales durante la feria.

Procesos de evaluación y aprobación crediticia

Los interesados podrán presentar sus solicitudes, sujetas a los procesos de evaluación y aprobación crediticia de la entidad financiera. Esta iniciativa busca contribuir a la modernización de los equipos y al fortalecimiento de la capacidad operativa de las empresas del sector.

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La programación incluirá un congreso de acceso gratuito, con conferencias impartidas por especialistas internacionales, así como una exposición comercial de maquinarias, equipos y soluciones tecnológicas.

Como incentivo adicional a la actualización profesional, ANPRAS sorteará tres viajes para acompañar a su delegación a World of Asphalt 2027, feria internacional y conferencia especializada que tendrá lugar del 15 al 17 de marzo en Nueva Orleans, Estados Unidos. Los premios incluirán boleto aéreo, hospedaje y acceso al evento, conforme a las bases de participación.

Compromiso con la calidad de la infraestructura vial dominicana

«Cumplir doce años representa una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la calidad de la infraestructura vial dominicana. Desde ANPRAS entendemos que el desarrollo del sector requiere profesionales cada vez mejor preparados, acceso a nuevas tecnologías y oportunidades que fortalezcan a nuestras empresas. Expo ANPRAS refleja esa visión y nuestra apuesta por el futuro de la industria», expresó Antonio Dell´Ermo, presidente de ANPRAS.

El programa comenzará el viernes 23 de octubre con el acto protocolar de inauguración y continuará durante los tres días con las conferencias y la exposición comercial.

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El sábado 24 se celebrará el Torneo de Golf, mientras que el Torneo de Pádel se desarrollará el sábado 24 y el domingo 25.