ANJE aboga por selección meritocrática de nuevos jueces de la SCJ

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) pidió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) elegir por méritos a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La entidad da seguimiento a la evaluación de los candidatos que ocuparán las vacantes en el Poder Judicial. En ese sentido, considera que el Consejo debe tomar decisiones con criterios objetivos, verificables y de conocimiento público.
ANJE señaló que la confianza en los nuevos jueces dependerá, en gran medida, de que la ciudadanía y el sector privado reconozcan la seriedad del proceso.
Notas relacionadas
Justicia y desarrollo económico
La asociación destacó que un sistema judicial independiente y confiable es clave para garantizar la seguridad jurídica. También favorece la inversión y el desarrollo sostenible del país.
La organización recordó que durante las últimas dos décadas ha observado los procesos de selección de jueces de las Altas Cortes. Por eso, reafirmó su compromiso con las instituciones y dijo que seguirá atenta a la evaluación del CNM.
Llaman a mejorar los servicios judiciales
ANJE sostuvo que el crecimiento económico también depende de instituciones sólidas y de un sistema de justicia confiable.
Por ello, abogó por elegir magistrados que den continuidad a las medidas para mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia de los servicios judiciales.
Asimismo, señaló la importancia de atender los retos que aún enfrenta el sistema. La entidad expresó su interés en que el Poder Judicial cuente con jueces íntegros, competentes y comprometidos con el Estado de derecho.
Te puede interesar
- Henry Molina y Justiniano Montero inician transición en la Suprema
- Supérate ampliará programa de cuidados a 150 nuevos hogares
- Iglesia católica aboga por dignificar empleos en bancas de lotería
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
- Leonel tilda al Gobierno de “ineficiente” tras licitación de habichuelas