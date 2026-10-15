ANJE aboga por selección meritocrática de nuevos jueces de la SCJ

Justicia y desarrollo económico

La asociación destacó que un sistema judicial independiente y confiable es clave para garantizar la seguridad jurídica. También favorece la inversión y el desarrollo sostenible del país.

La organización recordó que durante las últimas dos décadas ha observado los procesos de selección de jueces de las Altas Cortes. Por eso, reafirmó su compromiso con las instituciones y dijo que seguirá atenta a la evaluación del CNM.

Publicidad

Llaman a mejorar los servicios judiciales

ANJE sostuvo que el crecimiento económico también depende de instituciones sólidas y de un sistema de justicia confiable.

Por ello, abogó por elegir magistrados que den continuidad a las medidas para mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia de los servicios judiciales.

Publicidad

Asimismo, señaló la importancia de atender los retos que aún enfrenta el sistema. La entidad expresó su interés en que el Poder Judicial cuente con jueces íntegros, competentes y comprometidos con el Estado de derecho.