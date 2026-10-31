ANJE pide urgencia para ampliar plazo de adecuación penal de empresas

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) pidió al Senado declarar de urgencia el proyecto de ley que busca ampliar el plazo de adecuación al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La entidad dirigió su solicitud al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos Polanco. También pidió que el pleno conozca y tramite la iniciativa legislativa con carácter de urgencia.

El proyecto modifica el artículo 31 de la Ley núm. 44-26, que establece la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las empresas.

Publicidad

ANJE considera que los tres meses otorgados para que las compañías se adapten a las nuevas disposiciones son insuficientes. El plazo actual vence el 5 de noviembre de 2026.