ANJE pide urgencia para ampliar plazo de adecuación penal de empresas

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La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) pidió al Senado declarar de urgencia el proyecto de ley que busca ampliar el plazo de adecuación al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La entidad dirigió su solicitud al presidente del Senado, Ricardo De Los Santos Polanco. También pidió que el pleno conozca y tramite la iniciativa legislativa con carácter de urgencia.
El proyecto modifica el artículo 31 de la Ley núm. 44-26, que establece la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las empresas.
ANJE considera que los tres meses otorgados para que las compañías se adapten a las nuevas disposiciones son insuficientes. El plazo actual vence el 5 de noviembre de 2026.
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Advierten sobre riesgos para las empresas
La asociación señaló que las empresas necesitan más tiempo para asumir las exigencias y los costos del nuevo sistema. Indicó que la situación afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Además, advirtió que el proyecto podría aprobarse después del 5 de noviembre si sigue el trámite legislativo ordinario. Para entonces, el régimen ya estaría vigente y la ampliación del plazo perdería su propósito.
Según ANJE, este escenario generaría riesgos para miles de empresas que todavía no han podido completar su proceso de adecuación.
La organización reiteró su respaldo a un sistema efectivo de responsabilidad penal empresarial. También defendió la creación de una cultura de cumplimiento y prevención, pero consideró necesario que las compañías tengan condiciones reales y proporcionales para cumplir con las nuevas exigencias.
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