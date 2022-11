ANJE advierte eliminar ARS y AFP sería “un retroceso enorme”

Santo Domingo. – El recién electo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Jaime Senior, abogó este lunes por un dialogo abierto para buscarle una salida al conflicto que mantienen las Aseguradoras de Riesgo de Salud (ARS) y el Colegio Médico Dominicano (CMD), tras considerarlo como una lucha de intereses particulares que solo afecta a los usuarios.

El joven empresario consideró que para el país sería un retroceso enorme si se eliminan las ARS y las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), como pretenden los médicos y otros sectores de la sociedad, al tiempo de señalar que la mayoría de las naciones del mundo tienen sistemas parecidos al de República Dominicana, en cuanto a la salud y las ARS.

“Creo que tenemos que remontarnos a la época previo al año 2001 cuando se aprobó la Ley 87-01, de Seguridad Social. La República Dominicana no contaba con un sistema de salud efectivo, no teníamos un régimen de pensiones. La ley fue un salto cuántico para el país; en el tiempo se pueden identificar puntos de mejora. El sistema debe mejorar, porque con el mismo crecimiento económico del país no nos podemos quedar en el mismo lugar”, planteó.

El presidente de ANJE ofreció estas declaraciones al participar en el programa Despierta con CDN, en el que también manifestó que se debe apostar a mejorar el sistema de la seguridad social, en vez de desbaratarlo por un tema de intereses particulares que hay entre los sectores que lo integran.

ANJE ve como desafortunada posiciíon del CMD

En ese sentido, consideró como desafortunada la decisión del Colegio Médico Dominicano radicalizar sus luchas en contra de las ARS, ya que, según dijo, los más perjudicados serán los usuarios del sistema.

Puso como ejemplo el caso de su suegra, a quien le pospusieron una operación de catarata que tenía prevista, por el tema de la disputa del gremio médico y las ARS.

“Ya vemos como esta lucha por intereses particulares está afectando a los usuarios del sistema, y nos está afectando a todos. Por eso entendemos que no es correcto, apostamos al dialogo, apostamos a una discusión abierta, franca entre cada una de las partes y cada quien exponga cuáles son sus consideraciones y cuáles son sus intereses por los que abogan a los fines de llegar a un consenso”, expuso.

No obstante, precisó que en un consenso nadie podrá obtener el 100% de sus pretensiones, pero reiteró el llamado de culminar con una lucha que solo va en perjuicio de todos los dominicanos.

Más inseguridad ciudadana que antes

Al abordar el tema del costo económico que tiene la inseguridad ciudadana para los pequeños, medianos y grandes empresarios, dijo que el tema de la inseguridad ciudadana es un problema que en la República Dominicana no se ha podido resolver, al tiempo de señalar que la ciudadanía percibe que en la actualidad ha alcanzado niveles históricos.

“Vemos que siempre hay un vaivén, períodos en que se reduce y períodos que aumenta. Ahora mismo hay la percepción de que hay más inseguridad de la que había previamente. Hay algunas estadísticas que muestran que ha habido un pequeño repunte. Eso es consistente, muchas veces, con períodos económicos más complicados y apostamos a que el Gobierno adopte medidas y estrategias puntuales para resolver el tema de la inseguridad ciudadana”, planteó.

ANJE valora clima de inversión

Al preguntársele su opinión de las cosas que pudieran mejorar sobre el clima de inversiones y seguridad jurídica de la República Dominicana, respondió que al país se le debe reconocer que goza de un clima de negocio y seguridad jurídica bastante robusta, lo que, a su juicio, se ve en las cifras de crecimiento económico y en la moderación de la inflación.

Sin embargo, reconoció que hay aspectos que se deben mejorar, al tiempo de asegurar que frente a los demás países de América Latina, El Caribe y otros continentes del mundo, República Dominicana ocupa un lugar privilegiado en cuanto al crecimiento económico.

“¿Tenemos que mejorar algunos aspectos de la seguridad jurídica? Sí. Pero vemos que esfuerzos como los que está realizando el Gobierno actualmente, como burocracia cero, es un paso adelante, porque de manera consistente una de las trabas que más se mencionan es precisamente la burocracia, el tema administrativo del Estado”, agregó.

Dijo que otra dificultad que podría señalarse es la multiplicidad de faltas y vacíos legales que afectan a la ley de jurisdicción contencioso administrativo, que establece las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, y que está en proceso de modificación.

“Esperamos que finalmente sea aprobada, porque eso ayudará a la seguridad jurídica. Pero, creo que en sentido general tenemos que saludad ese tema en el país, porque estamos muy bien posicionados”, añadió.