ANAI pide equidad para mujeres en la Suprema Corte

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La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Independientes (ANAI), Carmen Herrera, abogó por una mayor equidad en la selección de jueces para la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Asimismo, exhortó a los profesionales de distintas áreas a conocer el alcance del nuevo Código Penal dominicano para evitar riesgos legales en el ejercicio de sus funciones.

Herrera consideró que las mujeres enfrentan desventajas en los procesos de selección para las altas cortes. Por ello, llamó a valorar sus capacidades y méritos al momento de elegir a quienes ocuparán las plazas vacantes en el máximo tribunal judicial.

La jurista destacó el desempeño de las magistradas Doris Pujos y Yokairi Morales Castillo durante sus respectivas evaluaciones. A su juicio, ambas demostraron competencias profesionales que deben ser tomadas en cuenta en los procesos de selección.

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Sus declaraciones fueron ofrecidas durante el discurso de apertura del Primer Congreso sobre las Nuevas Normativas del Código Penal Dominicano y su Impacto en el Derecho de Familia y Migratorio, organizado por ANAI.

La presidenta de la entidad sostuvo que la mujer dominicana ha demostrado capacidad para desempeñar distintas funciones profesionales, incluido el ámbito judicial.

Además, agradeció a la junta directiva de ANAI y al equipo organizador por su contribución a la realización del encuentro.

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ANAI llama a conocer el nuevo Código Penal Durante el congreso, Herrera insistió en la importancia de que los profesionales conozcan las disposiciones de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal dominicano. Explicó que comprender esta normativa permite identificar posibles riesgos legales y prevenir actuaciones que puedan comprometer la responsabilidad penal de quienes ejercen distintas profesiones. En ese sentido, el abogado Carlos de Jesús Rivas Herrera coincidió en que el nuevo marco penal tiene implicaciones importantes para el derecho de familia y el derecho migratorio. Publicidad Ambos señalaron que los procedimientos penales pueden repercutir en situaciones familiares y migratorias, por lo que consideraron necesario comprender la relación entre estas áreas del derecho. El encuentro reunió a jueces, fiscales, abogados, estudiantes de Derecho y profesionales de distintos sectores para analizar los retos de aplicación de la nueva legislación y sus efectos en el ejercicio profesional.