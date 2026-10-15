American Airlines seguirá operando en RD pese al cierre de oficinas comerciales

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Santo Domingo.- La aerolínea estadounidense American Airlines continuará ofreciendo sus servicios de transporte aéreo en República Dominicana, pese a la decisión de cerrar sus oficinas comerciales de venta de boletos en Santo Domingo, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones administrativas.
La medida no representa la salida de la compañía del mercado dominicano ni la suspensión de sus rutas aéreas, sino un cambio en el modelo de atención a los pasajeros, que deberán realizar sus gestiones principalmente a través de internet y de los canales telefónicos habilitados por la empresa.
De acuerdo con informaciones publicadas por Listín Diario, un ejecutivo de American Airlines explicó que la decisión responde a un plan de reorganización mediante el cual la compañía busca centralizar sus servicios comerciales en Estados Unidos.
«Todo va a seguir igual, continuaremos con nuestras operaciones regulares de vuelos desde la República Dominicana hacia diferentes ciudades de Estados Unidos», aseguró el representante de la aerolínea, quien solicitó mantener su identidad en reserva.
American Airlines mantendrá sus vuelos habituales en República Dominicana
A pesar del cierre de sus oficinas comerciales, American Airlines continuará cumpliendo su programación regular de vuelos hacia y desde territorio dominicano, por lo que los pasajeros podrán seguir utilizando sus servicios para viajar a los destinos incluidos en su red de conexiones.
La compañía mantiene así su presencia en el mercado aéreo dominicano, uno de los destinos turísticos del Caribe con una importante conectividad hacia Estados Unidos.
El cierre de las instalaciones comerciales no implica modificaciones anunciadas en los itinerarios ni la cancelación de los vuelos que actualmente ofrece la aerolínea.
Notas relacionadas
Reservaciones y compra de boletos serán por internet
Con la implementación de este nuevo modelo, los pasajeros deberán gestionar la compra de boletos, reservaciones, cambios de itinerarios y consultas de tarifas mediante la página web oficial de American Airlines y sus canales de atención telefónica.
La transformación supone una modificación importante para quienes acostumbraban acudir personalmente a las oficinas de la compañía para recibir asistencia.
Aunque el proceso podría resultar más sencillo para los usuarios familiarizados con las plataformas digitales, también plantea desafíos para pasajeros de edad avanzada y personas que prefieren la atención presencial.
Cierre de oficinas forma parte de una reestructuración
Según las informaciones ofrecidas por un ejecutivo de la aerolínea a Listín Diario, el cierre de la oficina comercial en Santo Domingo responde a una estrategia de centralización de servicios en Estados Unidos.
Esta decisión se produce en medio de transformaciones en la industria de la aviación comercial, donde las compañías buscan fortalecer sus plataformas digitales y modificar sus esquemas de atención al cliente.
Sin embargo, no se ha confirmado que esta misma medida incluya el cierre de oficinas de American Airlines en otros países, por lo que el alcance internacional de la reestructuración requiere información adicional de la compañía.
La decisión marca un cambio en la relación comercial de la aerolínea con sus pasajeros en República Dominicana, pero mantiene la continuidad de sus operaciones aéreas y su conexión con el mercado estadounidense.
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