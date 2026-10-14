American Airlines cierra oficina en Santo Domingo

De acuerdo con las informaciones disponibles, el cierre de la oficina de reservaciones no afectaría las operaciones del centro de venta de boletos ubicado en el primer nivel, que continuaría ofreciendo servicios al público.

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La fuente aclaró que la medida no responde a una reducción de las operaciones de la aerolínea en el país. Por el contrario, indicó que para noviembre y diciembre está previsto un aumento de los vuelos.

De esta manera, el cierre afecta la estructura administrativa y de atención presencial de la compañía, sin que se haya informado de cambios en sus operaciones aeroportuarias en República Dominicana.

Con el cierre de la oficina en Santo Domingo, los clientes deberán gestionar sus solicitudes a través de la página web oficial de American Airlines. También mediante sus canales telefónicos.

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La aerolínea dispone de las siguientes líneas de atención:

República Dominicana: 1-829-200-1161, disponible las 24 horas.

1-829-200-1161, disponible las 24 horas. Atención en inglés: 1-800-433-7300.

1-800-433-7300. Atención en español: 1-800-633-3711.

También los usuarios podrán utilizar estas vías para solicitar información y gestionar sus servicios sin acudir a la antigua oficina.