American Airlines cierra oficina en Santo Domingo

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Santo Domingo. American Airlines cerró su oficina en Santo Domingo y dejó sin empleo a unos 130 trabajadores, como parte de una reestructuración corporativa que busca centralizar los servicios en su sede regional.
El establecimiento estaba ubicado en la calle Max Henríquez Ureña, en el Distrito Nacional. El mismodurante décadas ofreció atención personalizada a los clientes de la aerolínea en República Dominicana.
Notas relacionadas
De acuerdo con las informaciones disponibles, el cierre de la oficina de reservaciones no afectaría las operaciones del centro de venta de boletos ubicado en el primer nivel, que continuaría ofreciendo servicios al público.
La fuente aclaró que la medida no responde a una reducción de las operaciones de la aerolínea en el país. Por el contrario, indicó que para noviembre y diciembre está previsto un aumento de los vuelos.
De esta manera, el cierre afecta la estructura administrativa y de atención presencial de la compañía, sin que se haya informado de cambios en sus operaciones aeroportuarias en República Dominicana.
¿Cómo contactar a American Airlines tras el cierre?
Con el cierre de la oficina en Santo Domingo, los clientes deberán gestionar sus solicitudes a través de la página web oficial de American Airlines. También mediante sus canales telefónicos.
La aerolínea dispone de las siguientes líneas de atención:
- República Dominicana: 1-829-200-1161, disponible las 24 horas.
- Atención en inglés: 1-800-433-7300.
- Atención en español: 1-800-633-3711.
También los usuarios podrán utilizar estas vías para solicitar información y gestionar sus servicios sin acudir a la antigua oficina.
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