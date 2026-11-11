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Durante el encuentro, especialistas de Microsoft, Grok, el FBI, CAF y Banco Popular analizaron las oportunidades de la inteligencia artificial y los desafíos de ciberseguridad. La institución también presentó la segunda edición de su Guía Ética de Inteligencia Artificial.

Santo Domingo,RD. – La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), a través de su Comité de Tecnología e Innovación, celebró una nueva edición de Amchamdr Talks, bajo el tema Digital Trust: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y el Futuro de los Negocios,

El encuentro reunió a especialistas internacionales y representantes del sector empresarial para analizar cómo las tecnologías emergentes, relacionadas a IA, están transformando las organizaciones y la importancia de fortalecer la confianza digital como factor de competitividad.

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La presentación estuvo a cargo de Paulette Ricart, vicepresidenta del Comité de Tecnología e Innovación

Adopción de IA y confianza digital

La jornada reunió a expertos quienes abordaron la adopción de inteligencia artificial, gestión de riesgos cibernéticos y nuevas capacidades tecnológicas para las empresas, además de la presentación de la segunda edición de la Guía Ética de Inteligencia Artificial, del Comité de Tecnología e Innovación de Amchamdr, una herramienta institucional orientada al uso ético y responsable de la inteligencia artificial.

Carmen Zegarra, Principal Corporate Counsel de Microsoft, desarrolló la conferencia “Trust as a Catalyst: Innovation and Competitiveness in the Age of AI”, en la que abordó el papel de la confianza como elemento fundamental para acelerar la innovación y la competitividad empresarial en un contexto de rápida adopción tecnológica.

Durante su presentación, compartió datos del Microsoft AI Economy Institute, según los cuales el 18.8 % de la población mundial entre 15 y 64 años utilizó inteligencia artificial generativa durante el segundo trimestre de 2026. En República Dominicana, esta proporción alcanzó el 25.8 %, situando al país entre los mercados latinoamericanos destacados en el uso de estas herramientas.

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Zegarra también abordó los desafíos asociados a la protección de datos, la ciberseguridad y la gobernanza de la inteligencia artificial, destacando la necesidad de incorporar principios de transparencia, privacidad, seguridad y responsabilidad en los procesos de adopción tecnológica.

Aplicaciones de la IA en los negocios

Por su parte, Wifredo “Wifi” Fernández presentó la conferencia “El poder de la IA para transformar los negocios”, centrada en la evolución de la inteligencia artificial desde herramientas de consulta hacia agentes inteligentes capaces de ejecutar tareas y automatizar procesos empresariales.

Durante su intervención, expuso aplicaciones de estas tecnologías en áreas como ventas, finanzas, operaciones, logística y servicio al cliente, así como su potencial para transformar la productividad de las organizaciones.

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Fernández también abordó la importancia de identificar casos de uso concretos, desarrollar proyectos piloto y evaluar sus resultados antes de ampliar la implementación de estas soluciones.

Gestión de amenazas digitales

El programa incluyó el panel Managing Risk in the Age of Intelligent Threats, con la participación de Diego Laverde, CISO de Banco Popular; Julissa Cruz, directora de Infraestructura Digital Sostenible de CAF; y Miguel Miranda, Law Enforcement Attaché del Federal Bureau of Investigation (FBI), bajo la moderación de Fabiola Herrera, asesora en transformación digital, inteligencia artificial y ciberseguridad.

El espacio estuvo dedicado al análisis de los desafíos que enfrentan las organizaciones ante la evolución de las amenazas digitales, la creciente interconexión de los sistemas y la necesidad de fortalecer sus capacidades de prevención y respuesta frente a incidentes de ciberseguridad.

Regulación, talento y uso responsable



De su lado, Meiny González, presidenta del Comité de Tecnología e Innovación de Amchamdr, destacó que el avance de la economía digital requiere condiciones que favorezcan la innovación, la seguridad y la confianza, así como un marco regulatorio que acompañe las transformaciones tecnológicas del país.

“Actualmente revisamos un proyecto de Ley de Telecomunicaciones que sustituirá la Ley 153-98. Esta iniciativa es de interés para empresas y ciudadanos, pues impacta la conectividad, la telefonía y los servicios digitales. Debemos garantizar que preserve los avances, resuelva pendientes y promueva servicios de calidad, seguros, tarifas competitivas y confianza para la inversión extranjera”, expresó. González también destacó el trabajo que desarrolla el Comité de Tecnología e Innovación de Amchamdr en áreas como economía digital, emprendimiento, inteligencia artificial, ciberseguridad y formación de talento, mediante iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades tecnológicas y la competitividad de la República Dominicana.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer el talento humano como un componente esencial de la transformación digital, mediante el desarrollo de capacidades y competencias que permitan a los profesionales adaptarse a los avances tecnológicos y aprovechar las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y la innovación.

Como parte de la jornada, AMCHAMDR presentó la segunda edición de su Guía Ética de Inteligencia Artificial, una iniciativa de su Comité de Tecnología e Innovación que busca contribuir a la adopción responsable de estas tecnologías en el entorno empresarial dominicano.

La presentación estuvo a cargo de Paulette Ricart, vicepresidenta del Comité de Tecnología e Innovación, y Eduardo Reyes, líder de la Comisión de Inteligencia Artificial de Amchamdr.

Esta nueva edición da continuidad al trabajo iniciado en 2024 con la primera versión de la guía e incorpora un enfoque más práctico, mediante el desarrollo de prototipos y la herramienta eTia, concebidos para facilitar la aplicación de principios éticos en el diseño, evaluación y uso de soluciones de inteligencia artificial.

Con estos nuevos recursos, la guía busca ofrecer a las empresas herramientas que les permitan trasladar las recomendaciones éticas a procesos concretos de implementación tecnológica.

La segunda edición de la Guía Ética de Inteligencia Artificial de Amchamdr está disponible para consulta y descarga en amcham.org.do/publicaciones/guia-etica-para-la-adopcion-responsable-de-la-ia-2026/

El encuentro contó con el respaldo de las empresas que integran el Círculo Élite de Amchamdr:

Citi , Grupo Rica,

, Grupo Rica, Squire Patton Boggs,

INICIA,

AES Dominicana,

Grupo Humano,

HIT Puerto Río Haina,

Grupo SID,

Grupo Puntacana,

Altice, Grupo Estrella,

Grupo Viamar,

DP World,

Claro,

Banco Santa Cruz

Cervecería Nacional Dominicana.

Asimismo, recibió el patrocinio de Banco Popular, Banreservas, Banco BHD, Universal, Visa, Seguros Reservas, Scotiabank, Parval, Barrick, Sendiu y Onemax.