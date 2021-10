Amayi Rojas: “Acostúmbrate a ver crecer a tu hija enferma"

View this post on Instagram A post shared by CDN37 (@cdn37)

Santo Domingo, RD- “Acostúmbrate a ver crecer a tu hija enferma” fue la primera frase que Amayi Rojas 35 años, escuchó de los doctores cuando trajo al mundo a su primera hija.

Esta madre primeriza relata que soñaba con ver crecer ha su bebé sana, pero la realidad fue otra, ya que los médicos les dieron la trágica noticia que su pequeña padecería para todo la vida de varias enfermedades congénitas, entre ellas: microcefalia, paladar hendido y síndrome de síndrome de moebius.

“Imagínate que siente una madre cuando le dan la noticia que su primer bebé tiene tantas complicaciones, pero tenía la esparza, que ella iba a caminar cuando la operaran, pero no fue así”, relata Amayi Rojas con lágrimas en los ojos.

“He aguantado tantos golpes en la vida que perdí la esperanza de ser feliz” expresa Amayi Rojas con melancolía.

Explica que Maira su hija con discapacidad ya tiene 19 años y debido a su tamaño y peso, no he fácil trasladarla porque no cuenta con una silla de ruedas.

Con impotencia recuerda cuando su pareja la dejo abandonada con su hija enferma.

“Decidí con el tiempo darme una oportunidad en el amor, pero la historia se volvió a repetir ya que me dejaron de nuevo sola pero ahora con tres hijos más". Expresa Roja con dolor.

Indica que el dolor más grande para ella, fue cuando tuvo que dividir a sus hijos y quedarse con Maira porque nunca se podrá valer por sí sola.

“Cuanto desearía vivir con todos mis hijos, pero no puedo, porque no tengo dinero” narra Amayi sin esperanza.

Situación económica

Roja expresa que siempre ha vivido llena de precariedades, porque viene de una familia de bajos recursos económicos y ella no tiene un trabajo fijo.

Cuenta que para poder comer tiene que vivir de la caridad de los vecinos, quienes le dan una ayuda económica a cambio de lavarles las ropas, pero que no le alcanza para nada.

“Mis vecinos son igual de pobre que yo, y algunas veces no me pueden ayudar” indica Amayi.

Dijo que solicitó ayuda en el Gobierno pero solo consiguió que le dieran cuatro fundas en Plan Social, fundas que no son suficientes para sustentar su casa.

Dificultades

"He tenido que pasar situaciones muy triste con mi pequeña, porque algunas veces no tengo pañales para ella ni comida, por eso me he visto en la obligación hasta de pedir". Dijo Amayi

Afirma que la situación más terrible es cuando Maira convulsiona, ya que tiene que llamar a los vecinos para que la ayuden a cargarla porque para ella es imposible.

¿Qué es el Síndrome de Moebius:?

Según la doctora Abigail Herrera, el síndrome de Moebius es una enfermedad congénita que se caracterizada por parálisis facial no progresiva y alteración de la abducción ocular de uno o ambos ojos por compromiso del VI par, pudiendo extenderse a otros pares oculomotores, así como al IX, X y XII.

Indica que esta enfermedad no suele ser muy común pero que la dificultad de los que la padecen es que no pueden mostrar sus emociones ya que tiene el rostro paralizado.

Con relación microcefalia indica que es defecto congénito en donde el tamaño de la cabeza del bebé es más pequeño de lo esperado en comparación con el tamaño de la cabeza de bebés de la misma edad y sexo.

¿Cómo ayudar Amayi?

Amayi Rojas reside Cansino adentro calle 5ta. Para cualquier ayuda se puede comunicar con ella 849-221-2420

Por: Lina Bautista