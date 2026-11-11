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Hemos avanzado significativamente en materia de financiamiento, incorporación de tecnologías innovadoras y cobertura de pacientes. Sin embargo, todavía enfrentamos desafíos importantes, como alcanzar la cobertura universal, eliminar las listas de espera y garantizar la sostenibilidad de los programas de medicamentos de alto costo

La DAMAC y 11 sociedades médicas impulsan acuerdos para actualizar el catálogo médico, crear un registro de prescriptores y establecer un comité de seguimiento.

La jornada se desarrolló bajo un enfoque participativo, técnico y científico, y estuvo orientada a consensuar tres aspectos fundamentales: la actualización del Catálogo de Medicamentos de la DAMAC, la construcción del Padrón de Prescriptores y la creación del Comité Técnico Consultivo de la institución.

Coordinación entre instituciones

El encuentro reunió representantes del Ministerio de Salud Pública, DAMAC, SISALRIL, sociedades médicas especializadas y FEDEFARMA, promoviendo la coordinación entre los sectores público, médico y privado para fortalecer la sostenibilidad y calidad de la atención.

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Avances y desafíos del acceso a medicamentos

Avances y desafíos de la atención

Durante la actividad, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó los avances alcanzados en materia de plataforma tecnológica, normas administrativas y financiamiento, así como la importancia del FOMAC para fortalecer la sostenibilidad financiera del acceso a medicamentos de alto costo.

Por su parte, el director de la DAMAC, Carlos Sánchez Solimán, señaló que el país ha avanzado significativamente en financiamiento, incorporación de tecnologías innovadoras y cobertura de pacientes, aunque persisten desafíos relacionados con la cobertura universal, la eliminación de listas de espera y la sostenibilidad de los programas.

La DAMAC reafirmó su compromiso de continuar impulsando una gestión moderna, participativa y basada en evidencia científica, orientada a garantizar medicamentos de alto costo de manera oportuna, racional, sostenible y con criterios de calidad para la población dominicana.

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Medidas para facilitar el acceso

Nuevas herramientas y procedimientos

La iniciativa contempla la actualización del catálogo de medicamentos, la creación de un padrón de médicos prescriptores y el establecimiento de un comité de trabajo para coordinar propuestas y consensuar criterios entre las instituciones participantes.

Atención oportuna y seguimiento

Con estas medidas se busca modernizar los procedimientos, mejorar la organización de las solicitudes de tratamientos y facilitar que los pacientes puedan acceder oportunamente a los medicamentos que necesitan, bajo criterios médicos y mecanismos de seguimiento más claros.

Entre los principales planteamientos figura la revisión del catálogo de medicamentos de alto costo, con el propósito de adecuarlo a las necesidades actuales de los pacientes y a los avances de la medicina. Esta actualización busca contribuir a que las personas que padecen enfermedades complejas puedan contar con mayores oportunidades de acceso a terapias necesarias para su tratamiento.

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Asimismo, las entidades plantean la creación de un padrón de médicos prescriptores que permita establecer un registro organizado de los profesionales autorizados para indicar determinados tratamientos. Esta herramienta contribuiría a fortalecer la transparencia, la trazabilidad de las prescripciones y la aplicación de criterios médicos definidos.

Otro de los puntos centrales es la conformación de un comité de trabajo en el que participen representantes de las instituciones involucradas, con la finalidad de analizar propuestas, coordinar acciones y alcanzar acuerdos sobre los cambios que requiere el sistema.

Participación de las sociedades médicas

La participación de las 11 sociedades médicas busca incorporar la experiencia de distintas especialidades en la revisión de los procedimientos, tomando en cuenta las necesidades clínicas de los pacientes y la importancia de garantizar tratamientos adecuados.

Con este proceso de diálogo, la DAMAC y las organizaciones médicas procuran establecer mecanismos más organizados y eficientes para la gestión de medicamentos de alto costo, mejorar la coordinación entre los profesionales de la salud y las autoridades, y contribuir a una atención más oportuna para quienes dependen de estas terapias.