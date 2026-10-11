Vendedores del Mercado Nuevo reportan alzas en los precios de vegetales

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD. Los precios de varios productos agrícolas presentan variaciones en el Mercado Nuevo de la avenida Duarte, donde comerciantes reportan aumentos en vegetales como la lechuga, la berenjena, el pepino y el tomate de ensalada, en medio de dificultades relacionadas con la disponibilidad de mercancía y las lluvias.
Durante un recorrido por el centro de abasto, vendedores explicaron que la cantidad de productos que reciben influye directamente en los precios que ofrecen a los consumidores.
La disponibilidad influye en los precios
Entre los rubros que han registrado aumentos figura la lechuga, cuyo precio, según los comerciantes consultados, pasó de 25 a 50 pesos. También señalaron variaciones en otros vegetales de consumo habitual, aunque algunos de los precios mencionados durante el recorrido no pudieron precisarse con claridad.
José Antonio García, vendedor del mercado, explicó que el costo de los productos depende, en parte, del precio al que los adquieren de los suplidores mayoristas.
Otros comerciantes sostuvieron que cuando llega menos mercancía al mercado, los precios tienden a subir. A esta situación se suman las lluvias, que pueden afectar los cultivos y reducir la disponibilidad de algunos productos agrícolas.
Notas relacionadas
Comerciantes dicen que moderan sus ganancias
Los vendedores también describieron las dificultades que enfrentan para mantener sus negocios y, al mismo tiempo, ofrecer precios que sus clientes puedan pagar.
Uno de los comerciantes explicó que procura mantener un margen limitado entre el precio de compra y el de venta, debido a la situación económica de los consumidores.
“Si nosotros compramos a 900, pues lo damos a 1,000 pesos, a 1,100, porque es que la situación económica está difícil”, expresó.
Otro vendedor insistió en que los comerciantes deben evitar excederse con los precios ante las dificultades que atraviesan las familias.
Compradores perciben variaciones frecuentes
Entre los compradores, la percepción es que los precios de los productos agrícolas suben y bajan con frecuencia. Pese a esas variaciones, continúan acudiendo al Mercado Nuevo para adquirir los alimentos que necesitan.
Los testimonios recogidos durante el recorrido reflejan la preocupación de vendedores y consumidores por los cambios en los precios de los vegetales, en un escenario en el que la disponibilidad de los rubros y las condiciones de producción inciden en el costo de los alimentos.
Te puede interesar
- Sanz Lovatón: precios del petróleo no volverán a niveles anteriores hasta 2027
- Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca
- Director OGTIC califica de trascendental para RD el nuevo Código de Ética de IA
- Reportan arresto de supuesto líder de banda haitiana cuando intentaba huir
- Anuel AA habla de su nuevo álbum y su reconciliación con Cosculluela