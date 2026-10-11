Vendedores del Mercado Nuevo reportan alzas en los precios de vegetales

Santo Domingo, RD. Los precios de varios productos agrícolas presentan variaciones en el Mercado Nuevo de la avenida Duarte, donde comerciantes reportan aumentos en vegetales como la lechuga, la berenjena, el pepino y el tomate de ensalada, en medio de dificultades relacionadas con la disponibilidad de mercancía y las lluvias.

Durante un recorrido por el centro de abasto, vendedores explicaron que la cantidad de productos que reciben influye directamente en los precios que ofrecen a los consumidores.

La disponibilidad influye en los precios

Entre los rubros que han registrado aumentos figura la lechuga, cuyo precio, según los comerciantes consultados, pasó de 25 a 50 pesos. También señalaron variaciones en otros vegetales de consumo habitual, aunque algunos de los precios mencionados durante el recorrido no pudieron precisarse con claridad.

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José Antonio García, vendedor del mercado, explicó que el costo de los productos depende, en parte, del precio al que los adquieren de los suplidores mayoristas.

Otros comerciantes sostuvieron que cuando llega menos mercancía al mercado, los precios tienden a subir. A esta situación se suman las lluvias, que pueden afectar los cultivos y reducir la disponibilidad de algunos productos agrícolas.