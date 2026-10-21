Alternativas a las bolsas plásticas en los supermercados

Santo Domingo, RD.- Con la entrada en vigencia este 15 de diciembre de 2026, de la disposición que prohíbe la entrega gratuita de bolsas (fundas) plásticas de un solo uso en supermercados y otros comercios ¿Qué alternativas les quedan a los compradores?.

La medida considera que una bolsa de plástico se usa una media de 12 minutos y tarda entre 150 y 500 años en degradarse. Durante ese proceso se fragmenta en microplásticos que acaban en el suelo, el agua y la cadena alimentaria.

La Ley 98-25 que modifica la Ley de Residuos Sólidos entre sus acápites, prohíbe a los comercios regalar bolsas plásticas a los clientes, por lo que, estos se verán en la obligación de pagar por las bolsas plásticas o llevar sus propias bolsas reutilizables. Además, hace incapié en que las que se cobran deben llevar un porcentaje mínimo de plástico reciclado.

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Otras disposiciones de la medida

La medida también contempla que, a partir del 15 de diciembre, se prohíbe la comercialización de sorbetes (pajillas), cubiertos plásticos desechables y recipientes de foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.

Se recuerda que el plástico es uno de los principales contaminantes del planeta, ya que cada año, se utilizan en el mundo 5 billones de bolsas de plástico que contaminan los mares, los océanos, el suelo y el aire del planeta.

Es por ello que, la medida busca concientizar sobre su uso y reducir la cantidad de fundas que terminarían tapando los filtrantes de la ciudad y en los mares como amenazas a la biodiversidad.

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El plástico está poniendo en peligro el hábitat de muchas especies y la salud del planeta. Es por ello que, desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estiman que ya hay más de 150 millones de toneladas de plástico en los océanos.