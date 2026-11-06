 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Altercado entre ciudadano, sacerdote y agentes de DIGESETT se viraliza en Cotuí

Un altercado entre un ciudadano, un sacerdote y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) quedó captado en video. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales. El hecho ocurrió la mañana del jueves 5 de noviembre en el sector Nuevo Milenio, próximo al Aserradero Burgos, en Cotuí. Según […]

Ailin Santana
DIGESETT
DIGESETT
¿Quieres resumir esta noticia?

Un altercado entre un ciudadano, un sacerdote y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) quedó captado en video. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

El hecho ocurrió la mañana del jueves 5 de noviembre en el sector Nuevo Milenio, próximo al Aserradero Burgos, en Cotuí.

Según la DIGESETT, sus agentes realizaban un operativo junto al Ayuntamiento Municipal y la Policía Nacional. El objetivo era recuperar espacios públicos.

Durante el procedimiento, los agentes pidieron a José Francisco Rodríguez Lora retirar varios vehículos estacionados en la vía pública. La institución alegó que incumplían el artículo 237 de la Ley 63-17.

Sin embargo, la versión oficial indica que el ciudadano reaccionó de forma violenta. También señala que agredió físicamente al sacerdote Juan Gabriel Belén, quien participaba en el operativo.

Ante lo ocurrido, los agentes intervinieron para controlar la situación y evitar que el conflicto aumentara.

La DIGESETT informó que Rodríguez Lora quedó a disposición de las autoridades competentes. El Ayuntamiento de Cotuí realizó el trámite a través de su departamento jurídico.

Posteriormente, el ciudadano acudió al Palacio de Justicia de Cotuí y ofreció disculpas públicas al sacerdote y a los agentes. Además, calificó el incidente como un malentendido.

Te puede interesar

  1. República DominicanaVideo: Inespre lleva abastos a bajo costo a Hato Mayor del Rey
  2. República Dominicana¿Cuánto le costaría la nueva Revista a los dueños de vehículos?
  3. República DominicanaPadre entrega a adolescente por caso de muerte de Spencer Parra
  4. República DominicanaArajet alcanza cinco millones de pasajeros y afianza conexión en las Américas
  5. RegionalesFamilia atribuye muerte de joven en Santiago a supuesta hechicería
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:República DominicanaCotuíDigesett
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS