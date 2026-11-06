Altercado entre ciudadano, sacerdote y agentes de DIGESETT se viraliza en Cotuí

Un altercado entre un ciudadano, un sacerdote y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) quedó captado en video. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

El hecho ocurrió la mañana del jueves 5 de noviembre en el sector Nuevo Milenio, próximo al Aserradero Burgos, en Cotuí.

Según la DIGESETT, sus agentes realizaban un operativo junto al Ayuntamiento Municipal y la Policía Nacional. El objetivo era recuperar espacios públicos.

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Durante el procedimiento, los agentes pidieron a José Francisco Rodríguez Lora retirar varios vehículos estacionados en la vía pública. La institución alegó que incumplían el artículo 237 de la Ley 63-17.

Sin embargo, la versión oficial indica que el ciudadano reaccionó de forma violenta. También señala que agredió físicamente al sacerdote Juan Gabriel Belén, quien participaba en el operativo.

Ante lo ocurrido, los agentes intervinieron para controlar la situación y evitar que el conflicto aumentara.

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La DIGESETT informó que Rodríguez Lora quedó a disposición de las autoridades competentes. El Ayuntamiento de Cotuí realizó el trámite a través de su departamento jurídico.

Posteriormente, el ciudadano acudió al Palacio de Justicia de Cotuí y ofreció disculpas públicas al sacerdote y a los agentes. Además, calificó el incidente como un malentendido.