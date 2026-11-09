 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

¡Alofoke lo logró! Dominicanos Primero alcanza meta de firmas

El anuncio fue realizado por Matías a través de su cuenta en la red social X, donde agradeció a los ciudadanos que respaldaron voluntariamente la iniciativa.

Redacción CDN
“Y lo logramos: alcanzamos la meta de las firmas. Gracias a cada dominicano que firmó”, expresó el comunicador en su publicación.
“Y lo logramos: alcanzamos la meta de las firmas. Gracias a cada dominicano que firmó”, expresó el comunicador en su publicación.
¿Quieres resumir esta noticia?

El empresario y comunicador Santiago Matías (Alofoke) anunció que su organización política Dominicanos Primero alcanzó la cantidad de firmas requeridas para avanzar en el proceso de reconocimiento como partido político ante la Junta Central Electoral (JCE).

El anuncio fue realizado por Matías a través de su cuenta en la red social X, donde agradeció a los ciudadanos que respaldaron voluntariamente la iniciativa.

“Y lo logramos: alcanzamos la meta de las firmas. Gracias a cada dominicano que firmó”, expresó el comunicador en su publicación.

Alofoke agradece apoyo de los dominicanos

En su mensaje, Santiago Matías también agradeció a Dios y a los ciudadanos que se sumaron al proyecto político, al tiempo que recordó sus orígenes en el sector Capotillo, en Santo Domingo.

El empresario afirmó que decidió impulsar la iniciativa con el propósito de enfrentar la desigualdad y la pobreza que afectan a los sectores más vulnerables de la República Dominicana.

Notas relacionadas

Asimismo, destacó el respaldo recibido durante las jornadas de recolección de firmas realizadas en diferentes localidades del país.

Entre los lugares mencionados figuran Santiago de los Caballeros, Dajabón, Samaná y San Pedro de Macorís, además de otras comunidades donde ciudadanos participaron en el proceso.

Dominicanos Primero espera decisión de la JCE

Tras anunciar que completó la cantidad de firmas necesarias, Matías señaló que el siguiente paso corresponde a la Junta Central Electoral, organismo encargado de evaluar la solicitud de reconocimiento de la organización política.

“Ahora la decisión está en manos de la Junta Central Electoral. Nosotros ya cumplimos. Esto apenas comienza”, manifestó.

El anuncio representa un avance para Dominicanos Primero, organización con la que Santiago Matías busca incursionar formalmente en la política dominicana.

No obstante, alcanzar la cantidad de firmas constituye un paso dentro del proceso, por lo que el reconocimiento oficial dependerá de la evaluación y decisión de la JCE.

Te puede interesar

  1. República DominicanaProponen ley para regularizar identidad y facilitar cédula especial
  2. RegionalesDGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
  3. República DominicanaArajet alcanza cinco millones de pasajeros y afianza conexión en las Américas
  4. República DominicanaMived y España buscan proteger inversiones inmobiliarias de dominicanos
  5. República DominicanaRaquel Peña afirma que Gobierno trabaja para retornar a dominicanos en Rusia
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:JCEFirmasPartidoAlofoke
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS