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El empresario y comunicador Santiago Matías (Alofoke) anunció que su organización política Dominicanos Primero alcanzó la cantidad de firmas requeridas para avanzar en el proceso de reconocimiento como partido político ante la Junta Central Electoral (JCE).

El anuncio fue realizado por Matías a través de su cuenta en la red social X, donde agradeció a los ciudadanos que respaldaron voluntariamente la iniciativa.

“Y lo logramos: alcanzamos la meta de las firmas. Gracias a cada dominicano que firmó”, expresó el comunicador en su publicación.

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Alofoke agradece apoyo de los dominicanos

En su mensaje, Santiago Matías también agradeció a Dios y a los ciudadanos que se sumaron al proyecto político, al tiempo que recordó sus orígenes en el sector Capotillo, en Santo Domingo.

El empresario afirmó que decidió impulsar la iniciativa con el propósito de enfrentar la desigualdad y la pobreza que afectan a los sectores más vulnerables de la República Dominicana.

Asimismo, destacó el respaldo recibido durante las jornadas de recolección de firmas realizadas en diferentes localidades del país.

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Entre los lugares mencionados figuran Santiago de los Caballeros, Dajabón, Samaná y San Pedro de Macorís, además de otras comunidades donde ciudadanos participaron en el proceso.

Dominicanos Primero: gracias, pueblo dominicano 🇩🇴



Primero, gracias a Dios. Sin Él, nada de esto hubiera sido posible. Él conoce mi camino: yo vengo de Capotillo, de un barrio humilde, de la pobreza más dura. Y desde ahí, sin estructura, sin experiencia en partidos, tomé una… pic.twitter.com/OeUYJXEIa6 — Santiago Matias (@matiasgarciard) November 9, 2026

Dominicanos Primero espera decisión de la JCE

Tras anunciar que completó la cantidad de firmas necesarias, Matías señaló que el siguiente paso corresponde a la Junta Central Electoral, organismo encargado de evaluar la solicitud de reconocimiento de la organización política.

“Ahora la decisión está en manos de la Junta Central Electoral. Nosotros ya cumplimos. Esto apenas comienza”, manifestó.

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El anuncio representa un avance para Dominicanos Primero, organización con la que Santiago Matías busca incursionar formalmente en la política dominicana.

No obstante, alcanzar la cantidad de firmas constituye un paso dentro del proceso, por lo que el reconocimiento oficial dependerá de la evaluación y decisión de la JCE.