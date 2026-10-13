Alfredo Pacheco recibe el proyecto «Ley Mirabal»

Impulsora del movimiento Déjala Ir

La diputada Kemsberli Taveras, impulsora del movimiento Déjala Ir y una de las principales promotoras de la iniciativa legislativa, resaltó el trabajo conjunto realizado durante años por organizaciones sociales, instituciones públicas y mujeres comprometidas con la defensa de los derechos femeninos.

“Mi papá me enseñó el respeto del amor, y no hay mayor forma de demostrar respeto que reconocer a estas mujeres que han trabajado comprometidas desde las ONG, la Procuraduría, el Poder Judicial y los partidos políticos. Nos han entregado el trabajo de más de 20 años porque han sentido respeto por lo que nosotros, como legisladores, hicimos al llegar a la Cámara: contar la historia de dolor y tragedia de miles de familias a las que les ha tocado enterrar una hija, un hijo, una hermana o una vecina”, manifestó.

La legisladora afirmó que la propuesta representa la unión de múltiples sectores para enfrentar uno de los problemas sociales más complejos del país.

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Por su parte, Minerva Tavárez Mirabal como representante de la familia Miraval, valoró la importancia histórica de la iniciativa. Además destacó que la ley honra el legado de las hermanas Mirabal, símbolo de resistencia, libertad y lucha por los derechos humanos.

Sobre la Ley

“La denominada Ley Mirabal rinde homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960, cuyo ejemplo trascendió las fronteras dominicanas hasta convertirse en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y de la defensa de los derechos humanos”.

Asimismo, la senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la Comisión de Género del Senado, reiteró el compromiso de impulsar el estudio de la propuesta. También degarantizar un proceso abierto a la participación ciudadana, con miras a lograr su aprobación.

Durante la actividad se planteó además la necesidad de otorgar prioridad legislativa a la iniciativa mediante la conformación de una comisión bicameral especial para su estudio. También armonización con otras normativas vinculadas a la protección de las mujeres.

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El acto fue realizado en el Salón Hugo Tolentino Dipp de la Cámara de Diputados. El mismo contó con la participación de la diputada Brenda Ogando, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. También los diferentes voceros, diputados, diputadas y senadoras; representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público entre otras autoridades.