Alfredo Pacheco destaca la elección de juez de carrera para presidir la SCJ

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Santo Domingo, RD. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó como un acontecimiento histórico para la justicia dominicana la designación del magistrado Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia, convirtiéndose en el primer juez de carrera que, tras iniciar sus funciones como juez de paz, alcanza la máxima posición del Poder Judicial.
Durante la sesión celebrada en la provincia de San Cristóbal, en conmemoración del 182.º aniversario de la Constitución dominicana, Pacheco destacó que cinco de los seis nuevos magistrados seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) provienen de la carrera judicial, lo que consideró un avance significativo para el fortalecimiento de la institucionalidad.
«Me siento profundamente orgulloso de haber contribuido a este proceso, que representa un paso importante hacia la consolidación de una justicia cada vez más independiente, transparente y cercana a la ciudadanía», expresó el legislador, quien integra el CNM junto al diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo.
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Pacheco atribuyó este resultado a la madurez institucional de las fuerzas políticas representadas en el Consejo y destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con la independencia judicial y el respeto a la separación de los poderes del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que estas designaciones constituyen un paso importante para continuar fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema de justicia y consolidar el Estado de derecho en la República Dominicana.
«Este acontecimiento ha sido posible gracias a la madurez institucional de las fuerzas políticas representadas en el Consejo Nacional de la Magistratura y a la coherencia del presidente Luis Abinader con su compromiso de fortalecer la independencia judicial», concluyó.
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