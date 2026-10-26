Alfredo Pacheco afirma que Punta Catalina fue el mayor acierto de Danilo Medina

Santo Domingo, RD. – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina como el principal acierto del gobiernos del expresidente Danilo Medina. Pacheco considero que la planta ha demostrado su efectividad en la generación eléctrica de República Dominicana.

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) también lamentó que el país no continuara desarrollando proyectos similares. El diputado aseguro que estas inversiones podrían contribuir a enfrentar los desafíos del sistema eléctrico nacional.

Durante una entrevista concedida a la comunicadora Mirabal Ruiz, Pacheco destacó la importancia de Punta Catalina y cuestionó que no se impulsaran nuevas centrales de generación con características semejantes.

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“Yo creo que el principal acierto del presidente Danilo Medina, en el término de realizaciones de obras materiales es Punta Catalina. Asimismo, lamento mucho que no se haya continuado con una segunda y con una tercera Punta Catalina”, expresó el legislador.

Pacheco propone un plan eléctrico a largo plazo

El presidente de la Cámara Baja aprovechó sus declaraciones para recomendar a los aspirantes presidenciales que incorporen propuestas estructurales destinadas a garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.

“Se lo recomiendo a mis amigos que son precandidatos y que están aspirando a la presidencia de la República, que hagamos un plan de largo plazo. Es necesario la solución del tema eléctrico en República Dominicana; Punta Catalina ha demostrado que es un éxito”, manifestó.

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Sus declaraciones se producen en medio de los desafíos que enfrenta el sector eléctrico dominicano, particularmente en materia de generación, distribución y sostenibilidad financiera.