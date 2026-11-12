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La iniciativa contempla dispositivos GPS, alertas anticipadas en teléfonos celulares y monitoreo permanente a través del Sistema 9-1-1 para proteger a mujeres víctimas de violencia.

Santo Domingo, República Dominicana.– El diputado por Santiago, Mayobanex Martínez Durán, impulsa un proyecto de ley de 25 artículos que propone establecer un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Protección Electrónica de Mujeres Víctimas de Violencia, con el propósito de prevenir que los agresores incumplan las órdenes judiciales de alejamiento y pongan en peligro la vida de las mujeres.

Dispositivos para víctimas y agresores

La iniciativa contempla que los agresores sometidos a vigilancia electrónica por disposición judicial utilicen tobilleras o brazaletes con GPS, mientras las víctimas puedan recibir alertas en sus propios teléfonos celulares o mediante dispositivos proporcionados gratuitamente por el Estado.

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LA PRINCIPAL INNOVACIÓN

El proyecto propone establecer zonas de prealerta que permitan detectar cuando un agresor se aproxima al perímetro de alejamiento, incluso antes de ingresar a la zona prohibida, para advertir oportunamente a la mujer y activar los mecanismos de protección correspondientes.

Zonas de prealerta

Asimismo, contempla que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 opere una unidad especializada de monitoreo las 24 horas del día, los 365 días del año, en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La propuesta incluye botones de emergencia, seguimiento de las situaciones de riesgo, asistencia preventiva y protección de los datos personales de las víctimas.

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ORIGEN DE LA INICIATIVA

Martínez Durán explicó que la propuesta recibió un importante impulso a partir de un encuentro con la señora Maribel Ickovics, quien, preocupada por los feminicidios en la República Dominicana y motivada por las experiencias internacionales de protección electrónica, manifestó su interés en que se implementaran mecanismos similares en el país.

En dicho encuentro participó igualmente el diputado Miguel Arredondo, de San Pedro de Macorís.

El proyecto toma como referencia experiencias desarrolladas en España, Argentina, Francia, Portugal, Australia y Reino Unido, para evaluar su adaptación al marco jurídico e institucional dominicano.

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PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR

«No queremos esperar a que el agresor viole la orden de alejamiento o vuelva a agredir a la mujer. Queremos utilizar la tecnología para anticipar el peligro, advertir a la víctima y facilitar una intervención policial oportuna», expresó Martínez Durán al explicar el propósito de la iniciativa.

El legislador destacó que el proyecto busca fortalecer los mecanismos de protección establecidos en la legislación dominicana, respetando las competencias de los tribunales y las garantías del debido proceso.

«Una orden de alejamiento no debe ser solamente un documento judicial; debe contar con mecanismos que ayuden a garantizar la seguridad de la mujer», puntualizó.

La iniciativa plantea incorporar herramientas tecnológicas al sistema de protección de mujeres víctimas de violencia, con el propósito de reducir los riesgos asociados al incumplimiento de las órdenes de alejamiento. El mecanismo permitiría generar alertas cuando se detecten situaciones que puedan representar una amenaza para la integridad de las víctimas.

La propuesta también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer la respuesta de las autoridades ante los casos de violencia de género, especialmente cuando existen antecedentes de agresión y medidas judiciales vigentes que buscan evitar nuevos episodios de violencia.

En ese sentido, el proyecto procura que las medidas de protección no se limiten a disposiciones judiciales, sino que puedan apoyarse en mecanismos de vigilancia y comunicación que faciliten una actuación más rápida de las autoridades.